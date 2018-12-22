（中央社記者翟思嘉台北22日電）大陸委員會於日前舉行諮詢委員會議，多名委員認為選後的兩岸關係發展重點仍在經濟，也有人指出，台灣可能低估美中貿易戰的風險，大陸經濟一旦崩盤，台灣也難置身事外。

大陸委員會於日前舉行第6次諮詢委員會議，主題為「九合一選後的兩岸關係發展評估」。

據陸委會新聞參考資料，與會學者及諮詢委員表示，「九合一」地方選舉後，政治板塊位移，加上接近2020年大選，兩岸議題日益凸顯。

會議研判選後中共對台仍會維持一貫「反獨促統」的主軸，除了積極推動「對台31項措施」之外，重點也會放在推動兩岸城市交流，包括互訪、觀光及採購等。與會學者建議，中央政府可與地方在兩岸城市交流方面加強合作，陸委會可扮演建設性角色，並管控北京可能對台的傷害。

此外，會議認為，考量美中貿易戰因素，陸方普遍認為未來美國將進一步支持台灣，兩岸關係面臨更多挑戰。

且有委員說，受美中貿易戰影響，陸方經濟也不穩定，或許只有增加觀光客來台是較可行的項目。

有委員指出，台灣可能低估美中貿易戰的風險，大陸經濟一旦崩盤，台灣也難置身事外。會上也建議台灣製造業中小企業可以參與美國的再工業化，加強台美經濟連結，並且也應鬆綁國內法規，輔助台灣產業轉型。（編輯：翟思嘉）1071222