（中央社智利瓦巴萊索22日綜合外電報導）由於海獅會破壞漁網，搶奪漁獲，重挫當地漁業，智利沿海漁民面臨狡詐肉食動物海獅的競爭。對於智利漁民來說，海獅是「禍患」。

法新社報導，漁民羅哈斯（Mario Rojas）抱怨說：「牠們是敵人！我們試圖趕牠們走，但這是不可能的！」

由於海獅一度在世界各地慘遭無情獵殺，使得部分群體接近滅絕。因此過去28年，智利的南美海獅一直受到保護，為了珍貴皮毛而獵殺牠們是違法的。

牠們不再被最危險的掠食者人類獵殺後，海獅數量逐漸增加，不過海獅還是會遭到鯊魚和虎鯨獵殺。而牠們從漁民那邊偷走豐富漁獲，成為海獅增加的主要原因。

牠們學會分辨漁船馬達的聲音，因此能夠跟隨漁船出海。

羅哈斯說：「海獅不再狩獵了。牠們聽到船隻聲響，就知道食物在那裡。」

牠們用鋒利牙齒和重達約300公斤身軀的龐大力量，設法破壞漁網，狼吞虎嚥地吃下漁獲。當海獅食慾大開時，每天能吃掉41.5公斤重的魚。

羅哈斯表示，瓦巴萊索港（Valparaiso）附近超過80%船隻，工作一整天返航後魚網都破了，漁獲空空如也。

海獅會在海灘上或碼頭下徘徊，等待漁夫把殘渣和內臟丟進海中。

全球有約40%的海獅，也就是相當於20萬隻海獅生活在智利沿岸，對當地漁業構成嚴重威脅。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1071222