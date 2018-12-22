準高雄市長韓國瑜將在本月25日舉行就職典禮， IPass一卡通特別發行限量888張的紀念款票卡，樣式曝光後引發網友議論，其中「高雄發大財」的款式，更被網友狠酸「醜到以為是惡搞」。

為紀念市長就職，IPass一卡通推出2款票卡，24、25 日在輕軌真愛碼頭站廣場販售，每日每款限量888張，每張100元，售完為止。票卡款式分別為「高雄發大財」和「 WeCare 」，前者以國旗為底，印有韓國瑜的競選口號「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」；後者則是一隻戴著眼鏡的熊，和坐在頭上的小貓一起喝咖啡，並寫著「歡迎哩來高雄玩」，看得出兩者分別為韓國瑜、陳其邁而設計。

但「高雄發大財」的票卡卻遭網友痛批醜到爆，「竟然設計出讓我連購買的慾望都沒有的卡，你們挺會設計的」、「左邊也太沒有設計感了，第一次看到這麼醜的一卡通」、「天啊，中華民國美學又出現」、「左邊那張是擺出來是不是在嘲笑高雄人的審美觀？」「這是提早來的愚人節特別企畫嗎？」「我已經分不出是真實還是反串了」、「這是長輩圖風格𠳕？」，也有網友覺得，限量888張太小看韓粉的人數。

另一款「 WeCare 」的卡片設計讓網友們想到陳其邁和他的愛貓「陳小米」，紛紛留言「有搭時事梗，不錯」、「設計師很貼心，量身打造」、「很會做生意喔，雙邊都有顧慮到」。