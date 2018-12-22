現代人手機不離身，金融業也陸續轉移行銷宣傳管道，先後成立 LINE 官方帳號與自創貼圖，提供民眾免費下載，也趁機宣傳自家服務與商品，利用民眾對於社群媒體的高依賴度，爭取曝光率。

根據 LINE STORE 排行榜，目前熱門的金融機構官方帳戶，包括中國信託、台新銀行的數位銀行品牌「Richart」、國泰世華銀行、玉山銀行與花旗銀行，其中國泰世華與星展銀行的好友人數都超過 600 萬人。



而這股 LINE 官方帳號也吹向歷史悠久的老行庫，包括兆豐銀行、第一銀行與土地銀行也有自己的 LINE 官方帳號。彰銀今 (22) 日也預告，將在 25 日聖誕節當天推出 LINE 官方帳號，並由吉祥物柴寶 (BOA) 為主角推出多款可愛貼圖，提供民眾免費下載。

彰銀表示，即將上線的 LINE 官方帳號，主要提供信用卡服務、行動網銀與線上貸款，還可以與智能客服對話諮詢業務，擺脫傳統上網查詢或等待電話客服。

彰銀還預告，未來將導入 LINE Business Connect 服務，客戶完成身分驗證並綁定「彰化銀行 LINE 個人化服務」，就能在與智能客服對話的過程中，得到個人化的資訊，像是查詢信用卡帳單、額度與紅利點數，還可收到繳款截止日、紅利點數效期等提醒。

為避免民眾下載貼圖後就「封鎖好友」，彰銀還特別針對官方帳號祭出週週抽、月月抽回饋方案，提供柴寶娃娃、LINE 熊大、兔兔、莎莉等周邊商品，每月還可以抽 LINE POINTS 點數。

對銀行而言，LINE 的官方帳號透過消息推播，提供自家產品最新優惠訊息，以近期為例，配合年底出國、消費高峰期，各銀行無不賣力的在 LINE 上用力宣傳信用卡促刷優惠，爭取消費者青睞，像是兆豐銀行為例，近期就透過 LINE 官方帳號宣傳刷卡抽演唱會門票與新卡促刷優惠。

一銀 LINE 官方帳號則由吉祥物小粉獅擔綱演出，除了優惠訊息推播外，還可按照個人需求點選智能客服、信用卡服務或是貸款服務。以信用卡服務為例，卡友可透過 LINE 官方帳號完成線上辦卡或活動登錄，主打便捷迅速服務，吸引新客戶上門，並且固樁老客戶。

彰銀認為，社群媒體具高頻黏著特色，可快速滿足客戶高頻次且即時性的金融需求，成為迎戰數位金融戰役的利器之一，未來就看哪家銀行最能善用社群媒體獲得市場共鳴，就能擁有更多機會貼近消費者搶攻商機，在數位戰火中勝出。

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