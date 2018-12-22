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英國出現反年改罷工！倫敦塔（Tower of London）的衛兵21日脫下傳統紅制服，穿上黃背心，與歷史王宮協會員工一同罷工，他們聚集在倫敦塔外，揮舞寫著「捍衛我們的退休金」的標語，抗議年金改革制度。

歷史王宮協會（HRP）以新年金制取代現有制度，其中包括提高提撥金，並稱已為11%受影響職員提供高額補償金及過渡方案，但這不足以安撫員工因權益受損的憤怒，他們下定決心要讓自己的聲音被聽見。

負責維護漢普頓宮（Hampton Court Palace）及肯辛頓宮（Kensington Palace）的歷史王宮協會員工換上法國「黃背心」（Yellow Vest）運動中顯眼的象徵服裝，聚集在倫敦塔外發起罷工。

法新社報導，歷史王宮協會將要退休的員工狄瑞沙（Theresa）表示，長久以來一直為歷史王宮協會工作是因為（舊）制度很不錯，這項改革對勞工來說難以接受，他們盡忠職守，提升英國君王政體形象，但薪水根本不算「令人稱羨」，尤其在這個新制度下，年輕員工會損失錢財。

歷史王宮協會執行長巴恩斯（John Barnes）表示，完全尊重工會成員採取罷工的權利，但今天的罷工令人失望，也不會改變給付制的決定。

這也是造訪中世紀古堡倫敦塔的遊客55年來首次碰上罷工警戒線。各大城堡在罷工期間仍然開放，月底及明年預料還會有罷工行動。

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