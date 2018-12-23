（中央社記者劉冠廷台北23日電）以核養綠公投過關，廢除非核家園年限的電業法修正草案，21日在立法院院會中逕付二讀，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗今天說，會在下週召集朝野協商，力拚在28日完成三讀。

以核養綠公投過關，將廢止電業法第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文。經濟部4日正式公告電業法第95條第1項，自2日起失其效力。行政院院會6日同意通過刪除電業法第95條第1項條文，送立法院審議。

有關廢除核能發電設備應於2025年前全部停止運轉等內容的電業法第95條條文修正草案，在21日的立法院院會中，由國民黨立法院黨團提議逕付二讀，現場無異議通過，未來由國民黨團負責召集協商。

曾銘宗表示，24或25日會召集朝野協商，希望能趕在28日本會期的最一個院會中完成三讀程序；這是依照公投結果要處理的法案，相信朝野應該不會有太大的意見，因此應該可以在28日前完成三讀。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋指出，廢除電業法第95條第1項民進黨團沒有意見，本來就應該廢止，因為公投的結果已經出來了。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，這沒有問題，就按照公投的結果進行；公投的結果雖然對行政部門有所拘束，但並沒有阻止行政部門繼續推動非核家園，希望執政黨團能一本初衷，繼續往非核家園的方向前進。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，這是公投通過的事項，不能反對；但他也說，將公投門檻降低，一個重大政策在缺乏充分討論的狀況下，就由公投來做決定、變更，這對未來影響的層面會非常的廣泛。（編輯：蘇志宗）1071223