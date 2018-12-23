（中央社記者汪宜儒台北23日電）五月天LIFE「人生無限公司」演唱會最終回回到台灣，22日冬至晚間在台中洲際棒球場開唱，展開10夜10場的壓軸演出，首場嘉賓邀來田馥甄，甜唱「小幸運」與「愛情的模樣」。

五月天曾擔任S.H.E演唱會嘉賓，回想當時情景，田馥甄說五月天的尖叫聲破表，讓她記憶深刻到有點吃味，這次田馥甄走上五月天演唱會的舞台，歌迷也熱烈捧場尖叫，阿信笑回：「沒關係，妳剛剛也報仇了。」

去年，五月天「人生無限公司」在桃園棒球場創下跨年11場紀錄，今年，五月天回到中台灣，也是繼2013年「諾亞方舟」演唱會後再度到台中開唱，也是最終壓軸的一站，冠佑說：「倒數第十場，我想從今天開始下註解，十全十美的演唱會。」

五月天的「人生無限公司」「開業」至今已唱破百場，22日是第113場。嘉賓名單更是驚人，包括周杰倫、林俊傑、張惠妹、蔡依林、陳綺貞等天王天后都曾「打卡上班」。

台中站首場除了有田馥甄助陣，甫發行新專輯「1990s」的白安也在開場獻唱，「讓我逃離平庸的生活」、「離開後」和「是什麼讓我遇見這樣的你」。今天白安將繼續在洲際的「奇幻漂流舞台」演唱，同時預告2019年1月會帶著新歌舉辦「白安1990s-我們的時代專輯分享會」。

此外，五月天的石頭即將推出散文集「因為留不住」，即日起在台中場開放現場預購。（編輯：張銘坤）1071223