（中央社維也納22日綜合外電報導）奧地利警方今天透過聲明表示，昨天一起發生在維也納市中心，造成1死、1重傷的槍擊案，與巴爾幹黑手黨組織有關。

聲明中提到，目前這起槍擊案看起來與西巴爾幹半島（Western Balkans）區域的組織犯罪有關連。

法新社報導，這起槍擊案發生在昨天下午1時30分左右，在奧地利首都維也納的歷史中心引起一陣恐慌，那是個對遊客來說十分熱門的景點。

3名男子離開一間餐廳後不久，兩名分別為32歲、23歲的受害者就遭到射殺。

蒙特內哥羅日報Vijesti指出，死者是羅加諾維奇（Vladimir Roganovic）。

該報指稱，兩個販毒集團自2014年起長期火拚，在蒙特內哥羅和塞爾維亞造成約30人死亡，警方認為，羅加諾維奇就是其中一個組織的「重要成員」。

本地媒體也報導，羅加諾維奇因以炸彈攻擊兩名監獄官員的住家而入獄服刑，這個月才期滿從獄中獲釋。

昨天這起槍案的槍手徒步逃離現場，目前仍行蹤不明。

警方形容槍手大約30歲、185公分高，身著深色夾克，並將帽子拉起來。

槍擊案後，警方展開了涵蓋全城的搜捕，也在其他國家展開調查。

與被害人同行但安然無恙的29歲男性，將以證人身分接受問話。（譯者：李晉緯/核稿：鄭詩韻）1071223