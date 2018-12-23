（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）美國職籃（NBA）休士頓火箭今天在末節領先17分情況下，險遭聖安東尼奧馬刺逆轉，靠著哈登全場轟下39分、10助攻，終場就以108比101獲勝，終止馬刺隊3連勝。

火箭隊控衛保羅（Chris Paul）前一場出戰熱火隊時左腿肌拉傷、中途退場，至少得缺陣2週，也讓火箭終止近期5連勝。

火箭今天與馬刺交手，在少了保羅助陣的情況下，兩隊開賽戰況膠著，上半場馬刺隊僅以43比41領先火箭。

哈登（James Harden）下半場一開始就連得5分與高登（Eric Gordon）輪流在外線開火，展開12比0攻勢，火箭隊單節轟下43分，前3節以84比69領先。

比賽進入決勝節後，火箭隊一度將差距拉開至17分，但馬刺隊展現韌性，一路苦追，靠著懷特（DerrickWhite）、蓋伊（Rudy Gay）連2記三分球，短暫以97比96超前，所幸火箭隊及時回神，高登、哈登同樣回敬三分球攻勢，率領火箭以108比101贏球。

哈登此役上場41分鐘，拿下39分、4籃板、10助攻，而卡佩拉（Clint Capela）貢獻21分，並搶下23個籃板，為個人本季籃板數新高。（編輯：張銘坤）1071223