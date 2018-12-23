即便美股上周五再度重挫，台股周六全球獨家開市並未見殺盤恐慌，僅跌 30.51 點或 0.32%，成交量則縮至不到 400 億元，顯然內資主導大盤仍老神在在，展望本周，美國政府恐停擺的不確定因素持續干擾市場信心，若指數能維持周六強度，內資可能趁著外資放假，悄悄布局過去遭忽略的中小型股，並醞釀元月的上揚走勢。

美國股市造成市場的漣漪，一波未平一波又起，好不容易美中貿易戰暫時停火，但又有市場解讀聯準會態度不夠鴿派，現在又來了美國政府關閉的風波。

美國總統川普曾表示，若美墨邊境圍牆的預算草案未能獲國會通過，將使美國政府預算透支並導致政府停擺，分析師則認為，即便短期對經濟面不會造成明顯影響，但美國政治不確定性正向上飆升。

有法人解讀，美國政府面臨關門議題並非黑天鵝，史上有過 20 次關門危機，最後均化險為夷。

只是，這種情況下，短線美股要強彈不易，台股是否能持續盤堅向上，關鍵在內資態度，目前看來，不能過於期待內資表現，即便投信上周六呈現買超，惟金額不到 2 億元，反觀自營商積極結帳，單日即賣超近 8 億元，已是連 7 賣。

好消息是，台股近期有效抵禦美股重挫衝擊，下檔支撐力道增強，行情無須過度悲觀解讀，惟短線要能賺到錢，就得集中注意力在部分輪漲股，尤其以投信悄悄布局的中小型股，機會相對大。

過去一周，外資買超前 10 大標的分別為富邦 VIX 達 7.2 萬張，國泰 20 年美債 6.1 萬張，富邦美債 5.4 萬張，元大美債 20 年 2.4 萬張，華航逾 2 萬張，而欣興、友達、光寶科、台灣高鐵和永豐金均獲萬張以上買超。

至於外資一周來賣超最多者分別為元大台灣 50 反 1 和聯電，均超過 10 萬張，元大滬深 300 正 2 和新光金 5 萬張上下，FH 彭博高收益債 4.5 萬張，賣旺宏達 3 萬張，中信金、國泰 5Y + 新興債、元大 S&P 原油正 2 和日勝生均遭賣超逾 2 萬張。

若從外資布局的狀況來看，部分買盤在股票，但積極透過富邦 VIX 避險，也相當看好美債的高殖利率題材，所幸，指數反向 ETF 也不受外資青睞，顯示外資對台股後市有一定的期待，靜待假期過後歸隊如何布局。

加權指數近期走勢圖。

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