全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater Associates) 創辦人戴里歐 (Ray Dalio) 接受媒體專訪表示，以目前的經濟形勢與沉重的美國債務來看，美元可能將很快貶值 30%，戴里歐警告，美國可能正準備點燃一場貨幣危機。

戴里歐指出，美國目前似乎正準備進入所謂的通膨型債務危機，戴里歐認為，人們從未實現在舉債過多和舉債過少之間取得完美的平衡，其中舉債過多是債務危機出現的根源，而舉債過少又會限制經濟發展，這二種狀況在現實世界中，天平總是會向二者之一傾斜。

戴里歐提及，今年以來「通膨魔王」已旋風式的席捲了體質較弱的新興市場，如阿根廷、伊朗、土耳其、葉門、蘇丹等國，委內瑞拉通膨率更是高達 49355%，委內瑞拉幣可謂是完全崩盤。

邊緣新興市場國家通膨率 圖片來源：Steve Hanke、John Hopkins Uni

而回顧美國國內，戴里歐表示，目前美國的債務水平更是再創歷史新高，主要就是因為聯準會 (Fed) 在過去十年內使用了零利率政策刺激經濟、鼓勵債務，導致美國債務是快速飆升，資產價格形成泡沫。

紅：美國債務規模 綠：美國政府稅收 圖片來源：Zerohedge

戴里歐上述的美元危機論點，主要是來自於戴里歐的最新著作《理解大債務危機模型》一書，書中戴里歐分析了史上 48 個債務危機之背景與生成因素。

戴里歐強調，美國目前仍在推行不計後果的財政刺激政策、如基礎建設等，這些都導致了美國債務高達 21 兆美元，而在債務高漲的同時，美國政府卻大肆減稅，未來十年還要減少 1.5 兆美元稅收，戴里歐憂慮，隨著利率的高漲，美國無論是要發債或是償債的壓力，皆是相對巨大。

但市場確實亦有懷疑論者表示，美國一向是採取拉高債務上限，透過「借新還舊」的方式還債，是故政府赤字對美國來說，並不重要，而該論點與達里歐的看法即存在著一個最大衝突：美國的儲備地位是否可以持續。

一派市場經濟學家認為，多年來美國一直倚靠儲備貨幣之地位，在金融市場上持續發債，但事實上這在某種程度上有限制，因美債需要倚賴國外資金買進，進而填補政府赤字。

雖然美元儲備地位動搖的日子還非常遙遠，但是近日美國政府關門、國會再度討論債務上限的兩大壓力，已令美債 CDS 出現高速飆漲，市場人士分析，這或許是美元開始崩跌的跡象之一。

美債 CDS 圖片來源：Zerohedge

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