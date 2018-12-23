（中央社記者黃麗芸台北23日電）民主進步黨立委參選人何志偉全力衝刺士林、大同基層，同黨籍台北市議員黃向群今天原定要合體站台卻未果，何志偉說，將持續勤跑基層，不擔心棄保。

何志偉力拚立委補選選戰，週日上午一連趕場北市士林區海光宮冬令救濟活動和大同區太平市場拜票。

同黨籍中山、大同區台北市議員黃向群原本將陪同何志偉到太平市場掃街，卻因臨時有其他行程不克出席；另兩位同黨籍中山、大同區台北市議員王世堅和梁文傑則因出國而無法到場，前者改派辦公室主任代表出席站台。

媒體聯訪黃向群被外界視為友柯人士，是否合體破局。何志偉表示，中央黨部都有通知地方同志相關訊息，但有時因時程較趕，彼此行程撞場就會趕不及，直言自己和黃向群為議會同個質詢小組，黃向群深耕地方，彼此私交也很好，對每個願意支持者都表達感謝。

何志偉說，選戰期間都由民進黨中央黨部、市黨部和自己辦公室主委互相負責行程聯繫溝通，後續黨內大咖站台輔選事項都會有相關安排，自己就是認真勤跑士林、大同基層。

對於台北市長柯文哲認為同樣登記參選北市立委的陳思宇穩上，並說陳思宇的姑姑陳靜敏力挺何志偉只是嘴巴挺而已。何志偉表示，自己擔任北市議員8年，和北市府互動良好，認為地方支持就是最重要的祝福和動力。

談到柯陣營是否操作棄保，何志偉說，第一線和民眾接觸才是最實在的，各陣營有各自策略和主軸，但認為應不會發生棄保。

他表示，自己會將強大民意帶到國會，主張拚經濟、顧生活，一步一腳印才是台灣人的精神。（編輯：張銘坤）1071223