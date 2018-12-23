（中央社記者劉冠廷台北23日電）俗稱「名模條款」的所得稅法修正草案日前在立法院會中付委，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋今天說，原打算要逕付二讀，但由於無急迫性，因此決定讓此案在委員會中有多點討論。

行政院日前通過所得稅法第14條、第126條修正草案，除現有的20萬元定額扣除外，另增列薪資費用核實減除選項，未來包括治裝費、職業上工具支出及進修訓練費等3項，每項減除上限為薪資所得的3%。

所得稅法修正草案21日在立法院院會完成付委，李俊俋表示，本來有討論是不是要直接逕付二讀，但後來認為這件事應先讓大家充分討論，因為現在距離會期結束只剩一週，憂心在沒有充分討論之下，被貼上幫富人減稅的標籤。

針對這次所得稅法修法，國民黨立委曾銘宗也提出修法版本，除了院版增列的3項薪資費用核實減除選項，在曾銘宗的版本中，還加碼了差旅費、行車油費、治裝費、職業所屬工、商、公會會費、助理費等。曾銘宗說，這些費用都是很明確的，也是必要的支出，沒有後遺症，因此將這些類別加入。

加入這麼多類別，是否憂心被冠上幫富人減稅標籤，曾銘宗表示，不會，因為這些費用，在他的修法版本中，也加入了適用範圍及減除方式或限額、應檢附的證明文件、保管、查核及其他應遵行事項的辦法，由財政部定之。

立法院本會期剩最後一週，由於草案付委後的復議期尚未結束，因此所得稅法修正草案要在本會期送進委員會討論完成初審，甚至送進院會完成三讀的機率不高，最快要等下會期才能進行處理。（編輯：蘇志宗）1071223