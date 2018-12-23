（中央社北京23日綜合外電報導）中國近來一連逮捕3名加拿大公民後，連已適應某種程度恐懼及不確定性的當地加國外派人員，神經都開始緊繃起來。

華為財務長孟晚舟1日遭到加拿大逮捕後，中國陸續拘留3名加拿大公民，包括前外交官康明凱（MichaelKovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor），以及因非法就業問題被中國地方公安機關處以行政處罰的教師麥克弗（Sarah McIver）。

儘管加拿大當局說麥克弗案似乎是一般的簽證問題，外派中國的加國人士仍憂心忡忡，害怕自己也可能因法律技術問題遭拘留。

法新社報導，時常因公前往上海的國際軟體開發者社群公司CoderBunker創辦人伍思力（Ricky Ng-Adam）表示：「我想這裡多數的加拿大人處於某種程度的恐懼中，擔心失去他們在這擁有的、擔心被捕、擔心遭到懲罰。」

他說：「這是種持續不斷的恐懼。」他並表示，部分加拿大人會自我審查在社群媒體的貼文，並試著保持低調。

雖然康明凱、史佩弗，及麥克弗3人的案子目前看來沒有正式關聯，有人懷疑中國至少拘留兩名加拿大人，以報復渥太華逮捕孟晚舟。

常赴中國工作及旅遊的加拿大人艾德瑞安．吳（Adrian Wu，音譯）說，這3人被捕情況不明，也增加不安情緒。

他說：「即使被抓的第3個人跟前兩例無關，人們一看到新聞頭條，馬上會想『又一個加拿大人被帶走了』。」

因擔心遭到報復，而要求不具名的教育界女商人告訴法新社：「加拿大真的只是被夾在美中之間，我們就像替死鬼。」

其他不願具名的加拿大人表示，「萬一」情況變得更糟，他們已擬妥離開中國的應變計畫。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1071223