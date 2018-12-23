（中央社記者吳家豪台北23日電）亞系外資正向看待電腦品牌廠華碩縮減智慧型手機事業並聚焦電競與AIoT領域，但轉型仍需時間，營收成長及獲利恐承壓，維持華碩劣於大盤評等，目標價下修到170元。

亞系外資最新研究報告指出，華碩13日宣布組織改革，目標成為全球人工智慧暨物聯網（AIoT）領域和電競產業的領導者；華碩同時宣布執行長沈振來卸任並投入AIoT新創公司，以及智慧型手機事業策略轉向聚焦電競與專業用戶。

亞系外資說，華碩受個人電腦（PC）市占率下滑、手機事業難轉虧為盈、加密貨幣挖礦退燒等因素影響，面臨營收及獲利衰退，雖然13日宣布策略轉型值得肯定，但仍需要時間醞釀才能貢獻獲利，維持華碩「劣於大盤」投資評等。

亞系外資預估，華碩營收今年將年減8%、明年將年減6%，為反映今年第4季認列一次性費用62億元、獲利率不如預期，將今明年每股盈餘（EPS）預估值調降62.3%、20.3%至6.69元、12.6元，目標價從213元下修到170元。

歐系外資先前出具研究報告表示，華碩導入新策略之前，新設立的共同執行長將需要時間熟悉業務，加上手機事業從大眾市場轉向聚焦電競、專業用戶等高價值市場，故維持華碩「劣於大盤」評等和目標價183元。

日系外資認為，全球智慧型手機市場成長停滯且競爭加劇，正面看待華碩重整智慧型手機事業，但消費性電子裝置與工業電腦市場的差異明顯，預期華碩投入的AIoT新策略事業在未來一到兩年內貢獻有限，維持華碩「中立」評等與目標價217元。（編輯：鄭雪文）1071223