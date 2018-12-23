（中央社記者游凱翔台北23日電）共軍航空母艦遼寧號今年4月繞台，意圖擾亂台海情勢，軍聞社記者葛芃欣與團隊臨危受命、徹夜拍攝影片，從接獲任務、拍攝到剪接、發布，只花了8小時，成功完成穩定民心任務。

國軍任務型態千變萬化，不一定只有拿槍才能保家衛土，軍聞社社長王智平接受中央社訪問時表示，近期共軍機艦繞台，除了國軍第一線戰力出勤捍衛疆土，安定民心的政戰作戰工作也刻不容緩。

他說，共軍遼寧號4月繞台，軍聞社收到指令後，同仁8小時內漏夜拍攝、回傳及剪接影片，就是穩定民心的重要工作。

當時參與拍攝影片的葛芃欣回憶，共軍遼寧號4月19日繞台，已經下班的他，突然收到上級指示，為了因應共軍繞台，希望軍聞社能製作安定民心的影片。他立刻聯絡新竹空軍二聯隊，確認拍攝事宜後，約莫晚上9時驅車前往新竹。

葛芃欣說，由於事出突然，並沒有太多時間可以製作分鏡表，或針對細節有太多構思，因此在開車途中即先與同事討論畫面安排；抵達現場後，獲得各方協助進展順利，大約晚上11時即完成拍攝工作，隨後立刻開車回台北進行剪接、後製，大約在隔天清晨5時完成工作，進行必要程序後，即對外發布。

葛芃欣認為，這是他首次接獲時間如此急迫任務，期間雖然很辛苦，但也因為成品能被外界看見，覺得很有成就感，影片在文宣、心戰上發揮作用。

成立於民國35年的軍聞社也是國軍影像的寶庫。根據統計，迄今一共累積2萬2986部影片、57萬6184張照片，從膠卷、影帶再到數位，忠實記錄國軍的一切。

走過逾一甲子歲月，軍聞社近年來也跨足拍攝微電影、短片，更加注重「影像美學」呈現，甚至已編列預算購買「高速攝影機」。

軍聞社人員表示，利用高速攝影機可以拍攝到火砲、彈藥剛出砲口的一瞬間，甚至也能捕捉到周圍的烈焰，這都是普通攝影器材很難達到的成果，藉由高效能的配備，也才能發揮更好的文宣與穩定民心與軍心效果。（編輯：林淑媛）1071223