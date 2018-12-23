（中央社紐約22日綜合外電報導）德國明鏡周刊驚爆旗下得獎記者瑞隆茨歐斯近幾年多篇文章造假，消息震驚新聞界。其實過去包括華盛頓郵報、紐約時報也曾發生類似情事，瑞隆茨歐斯事件再度引發媒體自律的省思。

明鏡周刊（Der Spiegel）日前自爆，瑞隆茨歐斯2011年以來約60篇報導裡，雖有部分仍貨真價實，但其他「不是完全捏造，就是竄改引述內容，或事實與想像攙雜」。

他諸多捏造的報導裡，有一篇是關於人犯被錯誤囚禁在關達那摩（Guantanamo Bay）監獄，有一篇是講遭伊斯蘭國（IS）綁架的孩童，還有一篇是講一名婦女在美國見證死刑執行。

明鏡周刊表示，他們已即刻終止與瑞隆茨歐斯的合約。

此案讓人回想過去，在2003年紐約時報（New YorkTimes）爆出非裔記者布萊爾（Jayson Blair）造假新聞、1988年雜誌記者葛拉斯（Stephen Glass）造假，以及在1981年獲普立茲獎的華郵（Washington Post）記者庫克（Janet Cooke），後來卻證實她的得獎故事是捏造的。

布萊爾多次捏造消息來源、剽竊他人作品事件在2003年6月被揭發後，輿論群起而攻之，新聞周刊甚至把「竊主」當作封面人物深入挖掘他醜陋的過去，當時紐時總編輯瑞尼斯（Howell Raines）和副總編輯波伊德（Gerald Boyd）深受壓力而引咎辭職。

葛拉斯在1980年代中期至1990年代為「新共和」雜誌（New Republic）的年輕撰述員，他最有名的一篇文章講述一名年僅15歲的駭客邁克羅尼克（JuktMicronics），駭入一家軟體公司的電腦，成功駭到錢、取得工作、擁有Miata跑車，還到迪士尼旅遊，並且終身訂閱花花公子雜誌（Playboy），這篇文章捕捉了1990年網路潮的顛倒文化異象，但後來證實邁克羅尼克這號人物只是出於葛拉斯的想像。

美國大報華郵早年因揭發水門案報導，榮獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎，奠定在美國新聞界的地位，為新一代調查記者帶來啟發，成為新聞學的活教材。

但華郵也曾經歷記者捏造報導的醜聞，旗下記者庫克在1981年因報導8歲兒童吸毒新聞而贏得普立茲獎，但這長篇調查報導後來卻證實是記者造假，因此交還了普立茲獎座。

紐約時報以嚴肅的態度開革杜撰新聞的記者及兩位高層主管，在專家眼中來看，正是勇於認錯以凸顯報格的作法，也讓媒體明瞭自律的重要性。

2003年6月因布萊爾事件自紐約時報辭職的總編輯瑞尼斯，2002年才手捧著因報導911事件而獲得7座的普立茲獎盃回到報社，強調911事件的教訓和研究，對任何媒體工作者而言，永遠都是一項研究和學習。

但沒想到一年之後，他就因為布萊爾事件黯然下台，留給紐時的是管理制度的把關，更多的是媒體界的自律及省思。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1071223