福特汽車昨（ 20 ）日正式發表全新第四代 Focus ，並且找來女星林依晨擔任代言人。 Focus 是福特的年度重點新車，福特汽車對市場表現寄予厚望。然而，新車才剛發表，就已經意外引發網友和車評安迪老爹的激烈論戰。原來是有網友質疑新款 Focus 沒有獨立懸掛系統統、是「偷工減料」，安迪老爹則以親身試駕經驗分析，認為有沒有獨立懸掛系統差別不大，要網友實際開過再評論，不要當鍵盤車手。

福特全新第四代 Focus 才剛風光發表，但鄉民卻已在《批踢踢》汽車板針對獨立懸吊系統問題熱烈討論。新款 Focus 將原本的多連桿後懸吊系統改成扭力樑，一般而言，多連桿懸吊較適合激烈操駕，價格和維修成本也較高；扭力樑則是比較便宜，且節省空間，但在激烈操駕時較易力不從心。

台灣福特表示，若是強調性能的車款便會採取多連桿系統，但 Focus 這樣的轎車，車主激烈操駕的機會低，因此改用扭力樑可以節省成本，並在其他地方提升車子配備，回饋給消費者。

知名車評安迪老爹則是力挺福特，表示自己實際開過後覺得底盤超棒，「開不太出來的後非獨立懸吊，沒的挑剔的操控，很值得一試。」不過安迪老爹的評論被網友轉貼後，有人質疑是「業配文」、「拿人手短」、「怎麼可能沒差」。

對此，安迪老爹今日又在臉書發文回應，強調「車輛配備本來就沒有絕對好壞」，認為非獨立跟獨立懸吊系各有優缺點，底盤的整體調教包含車身剛性才是重點，並且反批網友只看規格表就嘴砲沒什麼意義。他說，至少要實際開過再評論，畢竟買車是在有限預算內尋找在適合自己的車，只看價格跟規格表，就像你看一個人，只看臉美不美，腿長不長，頭髮帥不帥就決定要不要交往一樣的膚淺。安迪老爹最後還要「鍵盤車手」們，等到能夠開著手排，沒 ABS ，沒 ESP ，沒 TCS 等電腦輔助設備，能夠在大鵬灣跑到 1 分 46 秒，再來聊操控。

但安迪老爹的聲明，又引來不滿網友在底下留言說「要會灌籃才能評論籃球嗎」、「那沒當過廚師，都別說自己會煮飯了」、「沒當過官，我也照樣罵總統」，戰火持續延燒，支持和反對兩派網友各自表達立場，也算是替福特做了另類宣傳。