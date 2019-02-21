HBL高中籃球聯賽八強戰第4日的賽程，永仁高中靠著出色的團隊攻防戰力，以88:60輕取苗栗高商，當家中鋒鄭慧慈以及後衛曾萱儀都攻下22分，兩人攜手帶領球隊取得4連勝。

永仁此役開賽打得並不輕鬆，面對苗商頑強的「地虎」陣，打得有些綁手綁腳。但在第二節靠著射手林佳蓉火燙的手感，逐漸將分數給拉開。下半場雙方禁區的差距也逐漸顯現出來，永仁持續將分數拉開，一度領先超過30分，最終也輕鬆的帶走勝利。

永仁當家控衛連怡雯此役雖然數據並不出色，只拿到5分、4助攻，但總教練時超傑卻對她的表現稱讚有加，認為她很好的掌控了節奏，讓球隊整體能表現的更穩定。

永仁去年在被外界看有望奪冠的情況下，於四強賽連吞兩敗，最終僅以第四名做收。今年他們志在爭冠，而在陣中菜鳥後衛蔡幸瑜還沒辦法接班，而楊芷昀又因傷缺陣的情況下，連怡雯可謂肩負重責大任。

賽後受訪時連怡雯指出，去年自己想太多，不知道打球到底為了什麼，今年心態上更加穩健，目標也更加明確，希望能幫助球隊拿回冠軍。

苗商在這一場比賽輸球後，戰績來到1勝3負，下一場對上東泰可說是背水一戰。教練林怡辰表示，永仁球員太強壯了，加上這一場比賽對手的外線又有發揮，因此讓得分點過於集中的自家球隊難以應付。

不過雖然輸球，但是本場比賽廖怡婷的表現仍舊讓人驚艷，她全場攻得17分，為苗商最高。在首戰對淡水商工拿到28分後，她在之後兩戰遭到對手針對性的防守，加上球隊要她改變定位，因此火力稍有下降。

但是今天廖怡婷再次開啟「切入模式」，手感也慢慢回溫，連時超傑都稱讚她「擁有HBL少見的速度」。而林怡辰則是認為子弟兵相當機伶和聰明，由於高一就打先發，所以也比其他隊員來的更有經驗，希望她能帶領隊友們更上一層樓。

而廖怡婷則是表示，前兩場打一號位自己有點不習慣，今天拋開壓力來打，反而比較順手。實際身高只有158的她笑說，「因為矮，所以更要發揮自己的特點」，下一戰對東泰將不會手下留情。

