家住宜蘭市58歲的簡先生，因為上腹部不適到榮民醫院員山分院接受檢查，意外發現肝癌指數(AFP，甲型胎兒蛋白)高到85(正常值為<8)，但是病人本身並沒有B、C型肝炎，經腹部超音波以及電腦斷層也確認沒有任何肝臟腫瘤。然而進一步胃鏡檢查卻意外發現胃接近賁門有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為罕見的胃神經內分泌瘤。經過轉診至國立陽明大學附設醫院進行全胃切除手術，目前已順利出院，肝癌指數也從術前最高117.3降至8.6。 榮民醫院員山分院內科部主任朱正偉表示，神經內分泌腫瘤屬於罕見疾病，通常男女性的發生率相當，好發於40歲以上中年人，國外發生率每10萬人口約5.5至6人，台灣發生率每10萬人口僅1.5至1.8人。朱正偉說，蘋果創辦人賈伯斯罹患胰臟神經內分泌腫瘤，神經內分泌腫瘤才受到較多的關注。至於甲型胎兒蛋白(俗稱肝癌指數)升高最常見的原因，包括：肝癌、急慢性肝炎、懷孕、生殖器腫瘤等。另外，胰臟癌、胃腸道腫瘤也偶有發現；但是在罕見的胃神經內分泌瘤又同時合併甲型胎兒蛋白升高的案例，目前經文獻查詢為全球首例。 朱正偉指出，我們一般在各大醫院、診所接受自費健檢，都有「癌症指數」篩檢。有時會以一項指數當成專一腫瘤指標，特別是「甲型胎兒蛋白」都標榜在「肝癌」診斷有六成以上診斷率。然而異常甲型胎兒蛋白昇高卻有可能在肝臟以外腫瘤發現，不可不慎。