榮民醫院員山分院內科部主任朱正偉介紹肝癌指數飆高最後確診為罕見疾病胃神經內分泌腫瘤案例
▲榮民醫院員山分院內科部主任朱正偉介紹肝癌指數飆高最後確診為罕見疾病胃神經內分泌腫瘤案例。（圖／榮民醫院員山分院提供)

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家住宜蘭市58歲的簡先生，因為上腹部不適到榮民醫院員山分院接受檢查，意外發現肝癌指數(AFP，甲型胎兒蛋白)高到85(正常值為<8)，但是病人本身並沒有B、C型肝炎，經腹部超音波以及電腦斷層也確認沒有任何肝臟腫瘤。然而進一步胃鏡檢查卻意外發現胃接近賁門有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為罕見的胃神經內分泌瘤。經過轉診至國立陽明大學附設醫院進行全胃切除手術，目前已順利出院，肝癌指數也從術前最高117.3降至8.6。 榮民醫院員山分院內科部主任朱正偉表示，神經內分泌腫瘤屬於罕見疾病，通常男女性的發生率相當，好發於40歲以上中年人，國外發生率每10萬人口約5.5至6人，台灣發生率每10萬人口僅1.5至1.8人。朱正偉說，蘋果創辦人賈伯斯罹患胰臟神經內分泌腫瘤，神經內分泌腫瘤才受到較多的關注。至於甲型胎兒蛋白(俗稱肝癌指數)升高最常見的原因，包括：肝癌、急慢性肝炎、懷孕、生殖器腫瘤等。另外，胰臟癌、胃腸道腫瘤也偶有發現；但是在罕見的胃神經內分泌瘤又同時合併甲型胎兒蛋白升高的案例，目前經文獻查詢為全球首例。 朱正偉指出，我們一般在各大醫院、診所接受自費健檢，都有「癌症指數」篩檢。有時會以一項指數當成專一腫瘤指標，特別是「甲型胎兒蛋白」都標榜在「肝癌」診斷有六成以上診斷率。然而異常甲型胎兒蛋白昇高卻有可能在肝臟以外腫瘤發現，不可不慎。

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