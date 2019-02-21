散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (21) 日宣布，攜手愛立信共同打造的「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」再升級，新增「天氣資訊」、「流錨警報」和「危險區域顯示」等功能，將可進一步降低營運成本。

裕民指出，自啟用船隊安全管理系統以來，成功預防數起海上潛在事故，有效提高營運效率。

裕民航運執行副總經理徐國安進一步說明，裕民要持續透過資通訊 (ICT) 技術實現智慧化船隊管理，此次系統新增的功能是船舶安全再升級，期待船隊安全管理系統成為業界航運安全的標竿。

據國際海事局年度報告，去年鎖定船隻攻擊的衝突事件較前一年度大幅增加約 12%， 為避免船舶航行路線進入高風險區域，船隊安全管理系統納入「危險區域顯示功能」。

裕民指出，危險區域顯示功能可標示出海盜好發區域、漁場、高風險區域、排放管制區域等，可保護船隊並減少不必要的保險求償事件。

裕民目前包括自營、在建、合資和受託管理的船隊總數達 48 艘，總載重噸位 666 萬噸，在建船舶尚有 3 艘，含日本大島造船廠建造 1 艘巴拿馬型散裝貨輪，以及中國青島北海船舶重工建造 2 艘超大型礦砂船 (VLOC)，預計於 2020 年前陸續完成交船，平均船齡僅約 5 年。

由於裕民節能船舶載重噸比重高達 80%，隨著低硫油公約將於明年開始實施，屆時可更顯現競爭優勢。

裕民近期股價走勢圖。

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