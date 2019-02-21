手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (21) 日表示，聯發科在 5G 時代絕不缺席，也絕不落後，期許今年成為聯發科帶領 5G+AI 產業聚落，走向全球的關鍵元年。總經理陳冠州也表示，今年第一目標為打好 4G 下半場，第二目標則為掌握 5G 轉換商機，認為明年手機市場一定會出現由 5G 驅動的換機潮。

聯發科執行長蔡力行表示，今年全球經濟與半導體景氣不確定因素高，但各類新品在主要客戶的 design-in 順利進行，持續朝拓展市占目標邁進，今年營運以持平到微幅成長為目標，並盼毛利率能站回 40％以上。

蔡力行指出，今年許多新品投入效益陸續發酵，是多項技術投資開始陸續貢獻的一年，預估 2020 年來自包括 5G、ASIC 與 AIOT 等新品營收貢獻，將增加至逾 1 成，他並強調，聯發科在 5G 時代絕不缺席，也絕不落後。

蔡力行認為，智慧型手機是 5G 重要的應用，但絕對不是唯一的應用，而是全面性的，並期許今年成為聯發科帶領 5G+AI 產業聚落，走向全球的關鍵元年，預計年底推出 5G SOC 晶片，AI 技術平台也會與產學界分享，對下游採購金額一如往年，遠超過 1000 億台幣。

聯發科總經理陳冠州也表示，今年第一目標為打好 4G 下半場，除規格外還要兼顧體驗，而搭載 P90 晶片的手機將在第 1 季末或第 2 季上市，未來手機除了 CPU+GPU 外，還會加上 MPU，可帶來顛覆性的消費者體驗。

至於第二目標則為掌握 5G 轉換商機，陳冠州強調，手機市場明年一定會出現由 5G 驅動的換機潮，而聯發科一定不會缺席，有信心開發出最好的 M70 晶片，讓客戶能在 2020 年，推出最有競爭力的 5G 手機。

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