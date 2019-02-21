（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）正值美中貿易談判期間，美國商務部今天初裁認定，中國製12至16.5吋鋼輪，接受政府補貼，對美國企業造成損害，商務部預計將課徵最高可達近300%的反補貼稅。

中國國務院副總理劉鶴率團再次訪美，今天上午與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）率領的美方談判人員再次交手，這已是劉鶴為美中貿易協商第4度訪華府，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天也是美方談判成員之一，而就在上午談判展開後，商務部公布上述初裁結果。

針對中國製12至16.5吋鋼輪，商務部去年底啟動反傾銷（AD）與反補貼（CVD）的雙反調查，商務部在美中談判進入關鍵期間，公布反補貼調查初裁結果，認定中國鋼輪企業接受政府補貼，造成不公平競爭，對美國企業造成損害，預計將對中國生產的12至16.5吋鋼輪課徵反補貼稅，稅率在58.3%至293.27%間。

距離美中關稅大限3月1日到期日僅剩不到2週，路透社報導，美中雙方這次談判將討論起草一份諒解備忘錄的原則性承諾，希望能為結束貿易戰邁出大步。

報導說，這份備忘錄涵蓋6項重點，包括強制技術轉移、網路盜竊、智慧財產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘，而這次談判還要研究解決貿易失衡的10項短期對策，另外也將討論審視中國改革進程的一套機制。

在非關稅壁壘上，美國一向對中國的產業補貼政策頗有微詞。

根據商務部資料，2017年，美國進口中國製12-16.5吋鋼輪的金額約為7300萬美元，占同年美國進口自中國的總金額約5000億美元的比例，僅約0.01%，而商務部原訂反補貼調查初裁結果去年11月要出爐，這次選在美中貿易談判的關鍵期公布，時機及所釋出的訊號，引人好奇。

路透社引述消息人士的話，這次談判仍可能失敗。

川普近來多次指出，若雙方接近達成協議，他不排除展延關稅大限，按美國原訂計畫，對2000億美元中國產品課徵關稅，將自3月2日從10%提高到25%。（編輯：嚴思祺）1080222