（中央社倫敦21日綜合外電報導）脫歐協議在英國國會卡關依然不見曙光，保守黨與在野黨還各自浮現內憂。歐盟官員表示，歐盟已預期英國首相梅伊得被迫提出展延脫歐3個月的請求。

彭博（Bloomberg News）報導，2名不具名的歐盟官員表示，從雙方討論看來，就算英國國會通過脫歐協議，仍需等到3月21到22日的歐盟峰會才能簽署，顯示梅伊將會提出展延3月29日脫歐期限的要求。歐盟目前已開始因應這種局面出現。

● 英展延3個月已屬樂觀劇本

歐盟會把此舉視為一種「技術延後」，以讓英國國會有充裕時間通過與脫歐相關的必要法案。但若展延超過3個月，屆時恐將迫使英國得參與5月23至26日的歐洲議會選舉，這是英國與歐盟雙方都不樂見的情況。

梅伊正與時間賽跑，以修改脫歐協議中最具爭議的部分－愛爾蘭邊境保障措施（Irish backstop），好讓英國國會和歐盟雙方都能接受。但隨著距3月29日脫歐大限僅剩短短5週，會談仍處僵局，梅伊政府裡部分閣員與議員已揚言將在下週的表決時違抗梅伊，將脫歐進程的主導權轉到國會手上。

梅伊已多次表態反對延後期限，堅決表示會讓英國按原定計劃在3月底退出歐盟，然而她也從未完全排除英國會提出展延的可能。展延期限需由英國提出，並獲歐盟27個成員國一致同意。

歐盟官員認為，英國提出展延脫歐3個月已是最樂觀的情況，3月底時出現無協議脫歐的風險仍在；據一名官員表示，若梅伊的協議依然沒法在國會通過，她可能就得被迫考慮展延更長的時間。

● 保守黨內抗命力量集結

英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）昨天暗示，一旦英國走上無協議脫歐，他將辭掉閣員。與此同時，梅伊所屬保守黨內100名溫和派議員連署，揚言要違抗梅伊，逼她延後脫歐並解除無協議脫歐的引信。

法新社報導，梅伊希望若她能證明愛爾蘭邊境保障措施僅為暫時性，脫歐派議員就接受她的脫歐協議。不過歐盟領袖仍持保留，懷疑如今分崩離析的英國下議院，能否出現夠多票數支持脫歐協議。

若無法在黨內獲得足夠票數，梅伊的另一招是說服工黨部分黨員來幫她通過這份保守黨內許多疑歐派所反對的脫歐協議。

在梅伊抵達布魯塞爾與歐盟官員會談之際，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也到了布魯塞爾，並表示他與歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）及其他歐盟官員進行「管用、內容豐富和非常坦率的」對話，並強調主張英國脫歐後應與歐盟維持關稅同盟。

● 工黨也有內憂 黨員要求支持二次公投

至少7名工黨議員因黨魁柯賓立場傾向脫歐以及反猶言論退黨。泰晤士報（The Times）引述工黨內部消息披露，柯賓被黨內警告，若不支持將梅伊的脫歐協議交付第2次脫歐公投，就會有更多人出走。

柯賓的辦公室已接獲通知，包括影子內閣在內的許多議員做好準備加入國會內新的獨立小組或退黨。

工黨議員凱爾（Peter Kyle）和威爾森（PhilWilson）提出第2次公投，支持這項方案的人表示，此案已獲保守黨內溫和派支持。（譯者：蘇梨若/核稿：陳亦偉）1080222