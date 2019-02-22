（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東東港籍漁船「穩鵬號」海上喋血案，陳振茂的弟弟陳世和今天上午與哥哥聯絡，陳世和說，行凶的菲律賓漁工情緒仍失控中，揮刀不讓友船靠近，船長等人持續向他喊話。

「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，行凶的菲律賓籍漁工在起鉤時，因管理其他漁工產生口角，持刀砍死另一名菲籍漁工及一名印尼漁工，還有3名漁工受傷，並逼迫其他10多名漁工跳海，陳振茂與台籍輪機長高信光、觀察員楊文斌與4名外籍漁工躲在船艙內。

昨天下午1時，躲在船艙的陳振茂等人發現友船「上豐3號」在附近，7人跳海逃生獲救，另有5名外籍漁工被友船「鴻福88號」救起，漁業署昨天下午統計，「穩鵬號」船上24人中，已救起12人，包含船長在內的3名台籍都平安，另有6名漁工生死不明。

今天上午11時與陳振茂聯絡的陳世和表示，目前「穩鵬號」船上還有凶嫌及3名受傷的漁工，為了讓受傷的漁工能趕快接受治療，原本昨天下午陳振茂等人商量進行攻堅，利用2艘漁船優勢人力壓制凶嫌，但漁業署及外交部擔心不專業的攻堅會有人傷亡，已派海巡特勤人員搭機到現場，2艘船暫停攻堅。

陳世和轉述陳振茂的說法，菲籍凶嫌情緒仍失控中，只要發現友船靠近就揮刀，由於特勤人員要4天才能抵達，他們仍想辦法希望能夠登上「穩鵬號」，目前持續由友船菲籍漁工向凶嫌喊話，希望他能棄械投降。

陳世和說，這名行凶的菲籍漁工能力很好，深獲陳振茂信任，讓他能進船長室駕駛，在起鉤指揮漁工時產生口角，進而鬥毆並持械砍人後，情緒失控。（編輯：黃世雅）1080222