（中央社記者劉建邦台北22日電）大學學測成績25日公布，過去許多高中會安排滿級分學生受訪。無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）今天聲援「終結放榜新聞」連署活動，盼外界注重學生在其他多元領域的成就。

108學年度學科能力測驗（學測）成績單將在25日開放網路查詢，26日寄發成績單。過去許多高中都會安排滿級分學生，接受媒體採訪。

高雄女中學生近日則發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，獲熱烈迴響，雄女校方率先響應，將不開放榜記者會，雄中也傾向跟進。

身為網紅，同時也是新任台北市議員的邱威傑今天接受訪問時說，去年發生高雄女中馮姓學生考上台大醫科，卻被媒體報導成學霸男友陪讀是上榜關鍵的新聞，因此，雄女和雄中近日就發起這項活動。

呱吉表示，他個人非常支持這項由高中生發起的運動，但認為可能較難以被外界關注，盼透過他的棉薄之力，讓更多社會大眾知道，雖然這項運動不是一紙公文就可能會促成改變，但希望透過他的支持，讓更多人可接受這樣的觀點。

呱吉說，他將會發公文給教育局及台北市各級高中，希望北市府及所有學校都可正視這個問題，這項運動具有正面意義，但確實也有一些學生需要透過媒體報導，而獲得表揚。

呱吉表示，媒體或校方可以讓有榮耀成就的學生接受採訪，但不要只把焦點集中在滿級分，應該提到學生在其他課業上的多元成就，像是運動不錯等方向。

呱吉在臉書（Facebook）提到，校方常常在考後迫不及待地發出採訪通知，讓媒體到校訪問各種學霸與冠軍的故事，一方面做學校公關，另一方面塑造成功神話基礎。

他表示，對所有在校時爭取到比賽殊榮或有貢獻的學生而言，被報導不僅是種榮耀，也是給其他學生的鼓勵，他能理解被公開肯定時的重要意義。

身為網路名人的邱威傑決定以台北市議員身分行文學校，敦促校方一同終結放榜文化。不再以學業奇觀做為學生與校方成就來源，尊重學生自由意願，進而鼓勵更多元成就來源，讓技職與運動方面的榮耀更被社會所關注。（編輯：方沛清）1080222