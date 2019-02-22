（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市南區大林國宅商圈今晚發生凶殺案。68歲林姓婦人開車載老母親買晚餐，下車後在人行道上遭到年約30多歲女子刺殺4刀，腸子外露，警方已公布影像及相片，全力緝凶。

台南市警局第六分局調查，這起凶殺案發生在今晚6時許，家住東區的林婦開車載著80多歲的母親到大林國宅商圈買晚餐，林婦將車停妥後，獨自下車，走到大同路二段108號人行道，遭到不明女子刺殺，林婦的雙手及腹部共被刺了4刀，腸子外露，右手手指遭砍斷只剩一層皮連著。

目擊者說，他看到人行道上有2名女子拉扯，以為在玩，卻發現林婦大叫求救，驚覺不對勁，大聲喊「你們在幹什麼」，行凶女子發現有人，趕緊沿著大同路二段往北逃逸。他原本要追上去，因林婦全身是血，腸子外露，趕緊報警。

台南市消防局獲報後，將林婦送醫，救護員發現婦人腹部有長約5公分刀傷，臟器外露，雙手各有約5公分刀傷3處，血壓偏低，送醫後搶救後尚未脫險。

警方調閱監視器，行凶女子從東區跨越大同路二段走到大林國宅的大同路164巷口，又走到136巷口，在112巷處行兇後，沿著健康路逃逸。

警方已公布監視影像及相片，凶嫌是30多歲女子，身高約158公分到160公分，中等身材偏瘦，穿著外套及牛仔褲，左手提著袋子，凶刀長度約20公分，警方已展開追捕。（編輯：方沛清）1080222