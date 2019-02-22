（中央社台北22日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在杜拜女網賽女單4強賽，激戰3盤、耗時2小時10分鐘，以6比3、2比6、4比6不敵澳網女單亞軍捷克女將克菲托娃，無緣挺進決賽。

謝淑薇這次在總獎金282.8萬美元（約新台幣8792萬元）的杜拜女網賽屢屢展現韌性，連2戰扳倒前世界球后，今天對戰兩度在溫布頓網球賽封后的捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）。克菲托娃先前在澳網決賽不敵日本女將大坂直美，拿下亞軍，目前世界排名第4。

謝淑薇過去與克菲托娃3度碰頭，都是直落二遭到對手橫掃。雙方今天前6局互保發球局，謝淑薇第7、9局二度破發、連拿4局，加上對手首盤出現5次雙發失誤，謝淑薇以6比3先下一城，這也是雙方4度交手以來，從對方手中搶下的第1盤。

謝淑薇第2盤遇到亂流，連續被攻破發球局、連丟4局，以2比6讓出。

雙方第3盤形成破發大戰，謝淑薇在第5局發揮纏鬥功力，一一化解破發點，守住發球局，以2比3緊追在後，但未能再上演逆轉秀，以4比6落敗。

比賽過程也有一段小插曲，儘管場上瀰漫緊張氣氛，但場邊觀眾一度玩起波浪舞，在一旁休息的謝淑薇也舉起雙手開心地呼應觀眾。

謝淑薇今天體能再度面臨一日兩戰考驗，稍後在23日凌晨（台灣時間）將繼續提拍上陣，與搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙4強賽迎戰台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴。（編輯：唐聲揚）1080222