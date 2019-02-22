（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）美國總統川普今天說，美中貿易談判這次在匯率操縱上達成共識，多所進展，他認為，延長對中國的關稅大限「不會不恰當」，他也將在3月與中國國家主席習近平會面。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室與中國國務院副總理劉鶴會面，中國官方媒體強調，劉鶴這次是以習近平特使身分訪美，而在連續兩天與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）為首的談判團隊密集協商後，參與談判及會見的財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）告訴記者，中國代表團將多留2天，這個週末繼續待在華府談判。

川普隨後告訴記者，他認為，為貿易談判延長對中國暫緩調升關稅的截止期限「不會不恰當」，他說，談判很順利，而且這次雙方在解決匯率操控問題上達成共識，他知道有些關鍵議題劉鶴也許未獲授權做決定，「最終一些重大決定，將由我及習主席拍板才能定案」。

川普說，預計在不遠的將來與習近平會面，地點可能是海湖莊園，時間點也可能很快，而在川普見劉鶴前，美國媒體CNBC報導，「川習會」的時間點是3月。

CNBC報導指出，劉鶴這趟帶來的伴手禮，確實大手筆，中方預計要向美國採購高達1.2兆美元的產品，以利在短期內縮小雙方間的貿易逆差問題。

川普則告訴記者，他希望能和中國達成長期有意義的協定，而不是像過去那種鬆散且無強制性，「我們需要達成能長期有效且有意義的協定，且對雙方都有利」。

川普還突然當著劉鶴和萊特海澤的面表達自己不滿意所謂「諒解備忘錄」（MOU） 這一字眼，僅管萊特海澤解釋，美中討論的備忘錄，同樣具法律約束力且永久有效，但川普仍認為需要達成「協定」。

畫面顯示，萊特海澤和劉鶴兩人短暫相視而笑後，他隨即轉頭告訴記者，接下來美中之間的貿易談判「再也不會用諒解備忘錄這一字眼」。

美國媒體日前報導，美中貿易談判的諒解備忘錄架構預計涵蓋6大面向，包括強制技術轉移、網路盜竊、智慧財產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘，這次談判還研究解決貿易失衡的10項短期對策，並討論匯率及評量中國改革進程的一套機制。

萊特海澤則說，在強迫技術轉移的問題上，美國認為，必須有所改善，談判期間雙方確實也有討論。

分析多指出，美中雙方在強制技術轉移及保護智慧財產權等結構性問題上，仍有很大分歧，短期恐難解決，而川普雖然在檯面上對與中國的貿易問題展現強勢態度，但私下他和習近平維持溝通，還有非典型方式，在今年農曆年期間，他的孫女阿拉貝拉．庫許納（Arabella Kushner）及孫子，都成為他向習近平問候的特使。

劉鶴捎來習近平的問候信中，就特別提到川普送來女婿及女兒、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）及伊凡卡．川普（Ivanka Trump）夫婦的兒女們以中文賀農曆年的表演片段，根據中方翻譯，習近平在信中指出，很開心看到川普的孫子孫女說中文持續進步，他和夫人彭麗媛看那段「可愛影片」反覆多次。

而川普對習近平溫暖祝福及親切問候，也笑答這「非常好」，習近平最後在信中還說，希望和川普保持聯繫，「如果你有任何想法都請告訴我」，在美中貿易談判的你來我往間，川普與習近平私下的個人互動，仍然頻繁。

截至發稿，白宮及貿易代表署都尚未公布這次貿易談判的正式成果清單及說明。（編輯：徐睿承）1080223