（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）今天下午開始前往台灣燈會的人車湧現，不但台鐵潮州站和林邊站人潮滿滿，民眾花了1小時才坐上接駁車，自行開車前往也出現塞車潮。屏東縣政府表示，停車位夠，只需導流。

在屏東東港鎮大鵬灣舉行的台灣燈會，結合大鵬灣海、陸、空地景，邀請國內外藝術家創作、同時兼具屏東多元族群及宗教在地特色、聲光科技以及Intel無人機、法國烏托邦水上劇團等表演。參觀過的民眾在網路上宣傳「史上最美台灣燈會」，也被國外媒體讚譽，燈會人潮一天比一天多。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉表示，今天單日到下午6時已經有25萬人次，預計試營運以來的累計人次今晚就會突破300萬。

由於燈會只到3月3日，縣府已表示不可能延長，明天是假日，下週又有連4天228連假，今天不少民眾想避開假日人潮，沒想到竟也大塞車。

屏東市建國國小校長施世治搭台鐵下午4時抵潮州站後，發現人潮塞爆，花了1個小時才坐上接駁車，他臉書發訊息後，隨即有網友表示，自行開車在崁頂鄉路段也大塞車；台鐵屏東林邊站表示，林邊站搭接駁車的人潮在傍晚也大約要等20多分鐘。

屏東縣府交通處長黃國維表示，燈會停車場的停車位夠，塞車車潮只需導流。

今天晚上前行政院長賴清德與桃園市長鄭文燦也將參觀台灣燈會。

搭乘台鐵民眾要注意，潮州站往北最後一班車是晚上11時40分，林邊站往北最後一班車是晚上10時39分。有經驗的民眾建議，預估排隊等接駁車時間約需1小時，最好提早離開燈區前往排隊，才搭得上車。（編輯：吳佳穎）1080223