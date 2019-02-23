（中央社奈及利亞道拉23日綜合外電報導）在延後一週投票引發政治對立、陰謀論及發生衝突的擔憂後，奈及利亞今天展開總統大選投票。

法新社報導，部分物品的運送和人員的配置有延誤跡象，但約12萬個投開票所在格林威治時間上午7時開門。

開票結果可望在下週初揭曉，勝選者將掌管這個非洲人口最多國家及產油大國4年。

奈及利亞現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）是率先投票者之一，他在西北部卡齊納省（Katsina）的家鄉道拉（Daura）步出投票所時說，有信心贏得勝利。

布哈里告訴記者：「截至目前為止都很好，我將會恭喜我自己，我將勝選。」

布哈里的主要挑戰者、72歲的阿布貝卡（AtikuAbubakar）預期將在位於東北部的阿達馬瓦省（Adamawa）家鄉投下一票。

奈及利亞選民也將從6500名候選人中，選出360名眾議員和109名參議員。

奈及利亞全國獨立選舉委員會（IndependentNational Electoral Commission）16日在選舉登場數小時前宣布，投票將延後一週。

這讓已返回家鄉或村落參與投票的選民大為不滿，主要政黨並互控對方與全國獨立選委會串通，以操縱選舉結果。（譯者：蔡佳伶/核稿：張佑之）1080223