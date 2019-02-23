（中央社記者楊明珠東京23日專電）有關駐沖繩美軍普天間基地遷至名護市邊野古一事，沖繩縣明天將舉辦公投，讓縣民對邊野古填海造地表達看法。雖然公投不具法律拘束力，但可能影響今夏參議院選舉。

沖繩縣明天將根據沖繩縣住民投票（公投）條例，舉行公投，公投內容是「縣民贊成或反對做為普天間基地的代替設施－名護市美軍基地的填海造地」，選民將從「贊成」、「反對」、「沒意見」這3個選項中選出一項。

這項公投於2月14日公告，沖繩縣有資格投票的選民（18歲以上者）截至本月13日是115萬6295人，昨天以前已有19萬341人（相當於16.46%）利用提前投票制度完成投票。明天舉行投開票作業，明晚開票情況大致上可明朗。

這項公投不具法律拘束力，但3個選項當中，獲最多票數的選項如果達到選民的1/4，沖繩縣知事（縣長）就會被賦予必須尊重的義務，通知日本首相和美國總統公投結果。

沖繩縣知事玉城鄧尼下週可能到東京拜會日本首相安倍晉三，並拜訪駐日美國大使館，告知公投結果。

沖繩縣多處今天舉辦號召縣民踴躍投票的活動。在沖繩縣那霸市市中心鬧區，沖繩縣政府主辦的活動請來當地搞笑藝人表演，介紹公投投票方式等。玉城鄧尼站在台上呼籲：「每位縣民可以利用投票把自己的想法反映出來。希望大家把握這寶貴的機會。」

去年9月當選沖繩縣知事的玉城，選戰期間的政見就是反對美軍普天間基地遷至邊野古，玉城在沖繩縣知事選舉得票數是39萬6632票。明天的公投，反對在邊野古填海造地的票數能否達到這數字，成為評估沖繩縣民民意的指標之一。

日本共同通信社本月16、17日針對這場公投舉行電話民意調查，回答會去投票的縣民當中，表示要選「反對」選項者占67.6%、選「贊成」選項者占15.8%、選「沒意見」選項者占13.1%。回答政府應尊重公投結果者占整體的86.3%。

日本每日新聞報導，這場公投的結果，可能影響到4月21日眾議院沖繩3區的補選以及今年夏天的參議院選舉。

去年12月14日，日本政府將土石倒入邊野古沿岸地區進行填海造地；今年1月28日，日本政府在預定填海造地的海域東側開始建造新的護岸。3月25日以後，日本政府計劃在目前填海造地的海域西側倒入土石。

上一次沖繩縣舉行公投是在1996年9月8日，公投議題是美日地位協定調整及基地整理縮小。（編輯：林憬屏）1080223