（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國老牌著名導演史丹利杜寧21日於紐約病逝，享耆壽94歲。他所執導的膾炙人口好萊塢經典作品包括「萬花嬉春」、「錦城春色」（On the Town）及「謎中謎」（Charade）等。

芝加哥論壇報（Chicago Tribune）報導，史丹利杜寧（Stanley Donen）的兒子馬克（Mark Donen）證實，父親已於21日因心臟病發作辭世。

史丹利杜寧的作品以機智詼諧、漂亮時髦及充滿活力聞名，他曾與若干好萊塢最大咖明星合作過，包括奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）和佛雷亞斯坦（FredAstaire）等。

於史丹利杜寧執導下，金凱利（Gene Kelly）在「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）中的著名舞蹈場景，成為電影界最經典橋段之一。

雖然經常因所合作大咖明星的光芒而相形失色，但史丹利杜寧的技藝受到同儕高度推崇，並於1998年獲頒奧斯卡終身成就獎，這是他獲得的唯一奧斯卡獎。

史丹利杜寧曾與他那個時代的舞蹈和編舞巨擘攜手合作，包括歌舞巨匠鮑伯佛西（Bob Fosse）以及編舞大師高爾錢平（Gower Champion）在內。

好萊塢報導（Hollywood Reporter）在頌詞中寫道：「沒有其他導演，對美國歌舞片做出更優美貢獻，只有文生明尼利（Vincente Minnelli）可能是例外。」

但史丹利杜寧也以執導浪漫喜劇馳名，例如由奧黛麗赫本和亞伯芬尼（Albert Finney）主演的大受觀迎「儷人行」（Two for the Road）。

史丹利杜寧曾梅開5度，包括與女星珍妮科尼（Jeanne Coyne）、伊薇明媚絲（Yvette Mimieux）結為連理。他也曾與女星裘蒂荷莉黛（Judy Holliday）及伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）等交往過。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1080224