新頭殼newtalk

法國「黃背心運動」(Gilets Jaunes)已經邁入第15週。這場運動的箭靶法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在一開始確實民調滑到谷底，但如今卻已經轉危為安，反倒是「黃背心運動」本身出現分裂與內鬥的情形。

彭博社(Bloomberg)報導，根據法國行銷市場公司BVA集團所進行的民意調查，面對即將在今年5月舉行的歐洲議會改選，馬克宏所帶領的執政黨共和前進(La République En Marche!)與中間偏右的民主運動(Mouvement démocrate, MoDem)得到25%的法國選民支持；極右派領袖勒龐(Marine Le Pen)所帶領的國家聯盟(Rassemblement national, RN)則得到19%的支持；而黃背心運動如果推出候選人，則將得到4%的支持。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)則報導，黃背心運動人士對於到底要走向建立正式組織，還是維持草根運動的模式，已經出現分裂的態勢。

黃背心運動的明星人物麗勒瓦瑟(Ingrid Levavasseur)準備出馬角逐今年5月的歐洲議會改選。此舉讓某些人認為她在利用運動。本月稍早她參與運動時遭到攻擊，有人拉扯她的頭髮並羞辱她，要求她脫掉黃背心。

今年1月，兩百多名黃背心運動人士聚集在凡爾賽宮，商議組織政黨的可能性。場外卻來了5百多位黃背心運動人士對這些想要組黨的人示威抗議。

當天麗勒瓦瑟也在凡爾賽宮參與討論。但翌日就有消息傳出，打著窮困母親形象的麗勒瓦瑟獲得政府國營電視台給予的工作機會，要讓她擔任專欄評論人。大批不滿人士湧入她的臉書留言辱罵並加以威脅，讓麗勒瓦瑟嚇到謝絕這個機會。

麗勒瓦瑟一度想要退出黃背心運動，後來改變心意，決定帶領由運動人士組成的「公民倡議會議」(Ralliement d’initiative citoyenne)參與歐洲議會改選。然而許多黃背心人士認為麗勒瓦瑟所使用的這個組織名稱根本是一場詐騙，因為跟這場運動所主張的「公民倡議公投」(Referundums d’Initiative Citoyenne)魚目混珠。

麗勒瓦瑟則說，「如果他們覺得遭到背叛，那是因為他們不了解我們所ˋ做的事有多重要。」

本月稍早，義大利副總理、五星運動的領袖迪馬尤(Luigi di Maio)跑到法國，與麗勒瓦瑟推薦參選歐洲議會的一些黃背心運動人士會面，表達支持。結果，黃背心運動內部的緊張現象更加惡化。

迪馬尤認為黃背心運動與他所帶領的五星運動很像，都是唾棄菁英的草根運動。他告訴黃背心運動人士，可以採用新的形式，更明顯的追求政治目標。此舉不但因干涉內政而造成義大利與法國政府之間的外交危機，也導致黃背心運動內部衝突更加激烈。

面對運動內部人士的不諒解，麗勒瓦瑟決定不要高舉「公民倡議會議」的旗幟參選，但還是會帶領一群人繼續角逐歐洲議會議員的位置。