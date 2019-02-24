（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）委內瑞拉總統馬杜洛今天宣布委國與哥倫比亞斷絕外交關係，要求哥倫比亞外交官員在24小時內離開委內瑞拉；人道援助物資在與哥倫比亞和巴西邊界被委國軍隊攔下。

馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在首都卡拉卡斯舉行的一場支持其政府的活動中表示，將與哥倫比亞政府斷絕一切政治和外交關係。

由於近年來哥倫比亞與委內瑞拉兩國關係緊張，波哥大政府已經一年多沒有駐委內瑞拉大使了。

哥倫比亞不承認馬杜洛政府，但承認委內瑞拉自封臨時總統的反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）的合法性。

今天，與委內瑞拉接壤的哥倫比亞古庫塔市（Cucuta），是反對派發動的人道援助物資嘗試進入委內瑞拉的主要地點。

從昨晚開始，委內瑞拉政府即宣布關閉與哥倫比亞的邊境，以阻止運送物資的卡車通行；與巴西邊境則從兩天前開始關閉，載有日用品的卡車在羅賴馬州（Roraima）的帕卡賴馬市（Pacaraima）被攔下。

有消息指出，抗議者與委內瑞拉部隊在這些地區發生衝突，並造成傷亡。

今天，馬杜洛在支持他的人群面前說：「哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）看似天使，其實是惡魔；如果與委內瑞拉硬碰，將後悔莫及。」

馬杜洛還說，委內瑞拉願意接受巴西的米糧、糖、奶粉和肉，但政府會用錢購買，「委內瑞拉不是乞丐」。

委內瑞拉多年來一直遭受經濟動盪，食品和藥品等基本民生物資缺乏，以及惡性通貨膨脹的問題，致使成千上萬人離開國家。

2018年委內瑞拉舉行總統選舉後，反對派和許多國家和國際機構紛紛對選舉提出質疑，但馬杜洛仍在今年1月展開新的6年任期。

1月23日，瓜伊多自封為委內瑞拉臨時總統，指稱憲法允許他在馬杜洛被認為非法時暫時上台，瓜伊多的合法性得到包括巴西在內的50多個國家承認。

今天，瓜伊多表示，針對馬杜洛的抗議行動將持續到其支持者獲得「自由」為止。

與此同時，美國宣布對馬杜洛政府成員實施新的制裁，將取消由委國政府控制的制憲會議成員的簽證。

國際聯絡小組的歐洲和拉丁美洲成員也強調，恢復委內瑞拉的全面民主至關重要，他們表示將繼續施壓，讓委內瑞拉盡快舉行新的總統選舉。（編輯：陳永昌）1080224