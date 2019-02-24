（中央社台北24日電）氣象局表示，大陸冷氣團影響，白天雲量偏多有降雨；天氣方面受華南雲雨區影響，各地降雨機率高，其中北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢。

中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，今天清晨北部低溫約攝氏13、14度，其他地區低溫約15至18度，白天雲量偏多有降雨，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約16度，中部及宜花約18至21度，南部及台東約22至26度。

天氣方面受華南雲雨區影響，各地降雨機率高，其中北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，北台灣下雨時間長，整天感受濕冷，外出請多留意天氣變化，另外3000公尺以上高山有機會降雪，若要前往賞雪也請留意路況。

氣象局表示，東北風影響，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業的民眾請注意安全。

氣象局說指出，今年編號第2號強烈颱風蝴蝶，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2540公里之海面上，向西北方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台有雨，在降雨洗除作用及東北風影響，擴散條件佳。

北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級為主，但高屏空品區位於下風處，風速較弱，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；詳查環保署網站https://goo.gl/hE5Oct。（編輯：黃于）1080224