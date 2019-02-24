（中央社委內瑞拉烏勒拉／哥倫比亞古庫塔23日綜合外電報導）將人道物資送進委內瑞拉的高風險行動今天惡化成為一場致命混亂，委內瑞拉總統馬杜洛的維安部隊朝示威群眾開火，物資卡車也起火燃燒。

法新社報導，人道團體表示，在委內瑞拉和巴西交界處試圖運送物資過程中，有兩人因為和維安發生衝突而喪生，包括一名14歲男孩。

哥倫比亞當局則表示，哥國與委國邊境通道有285人受傷。據傳有60名委內瑞拉安全部隊人員叛逃至哥倫比亞。

路透社報導，至少兩輛載著糧食和醫藥至委內瑞拉的卡車，在邊境遭效忠馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍隊射擊催淚瓦斯後，今天已返回哥倫比亞的倉庫。

物資車隊試圖橫跨連接哥倫比亞和委內瑞拉的波利瓦橋（Simon Bolivar bridge）時，遭遇委國軍隊驅除，至少兩輛卡車著火。

目擊者表示，除了這兩輛卡車返回哥國古庫塔（Cucuta）倉庫，另有兩輛卡車離開波利瓦橋地區，但不清楚目前所在位置。

此外，從波多黎各出發，載有援助物資的船隻在遭委國軍方「直接開火」威脅後已經掉頭。波多黎各總督羅塞洛（Ricardo Rossello ）稱委國此舉「嚴重侵犯人道任務」，是「令人無法接受且無法無天」的行為。

2018年委內瑞拉舉行總統選舉後，反對派和許多國家和國際機構紛紛對選舉提出質疑，但馬杜洛仍在今年1月展開新的6年任期。

當月，委內瑞拉反對派領導人及國民議會主席瓜伊多（Juan Guaido）自封為委內瑞拉臨時總統，其合法性得到包括巴西在內的50多個國家承認，委內瑞拉的政治危機變得更加明顯。

委內瑞拉深陷經濟危機，民不聊生，糧食和醫藥物資淪為馬杜洛與瓜伊多角力的核心。

瓜伊多設下期限，要人道援助資金於2月23日進入國內，以準備與馬杜洛攤牌；馬杜洛表明委國不需救援物資，並阻撓救援物資入境。

根據國際貨幣基金（IMF），委內瑞拉正面臨該國現代史上最嚴重的經濟危機，預測今年惡性通膨將飆升至百分之1000萬。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1080224