（中央社首爾/丹東24日綜合外電報導）國營北韓中央通信社（KCNA）24日報導，北韓領導人金正恩已離開平壤，前往越南出席與美國總統川普舉行的第二次川金高峰會。

KCNA報導說：「勞動黨、政府以及武裝部隊的高層官員，誠摯祝福金正恩此行圓滿成功並安全歸來。」

據多家媒體報導，北韓領袖金正恩搭乘的裝甲列車於23日晚抵達中國。南韓聯合新聞通訊社和「北韓新聞」（NK News）報導，金正恩搭乘的專列於當地晚間9時過後抵達中國邊境城市丹東。

陪同往訪者包括金正恩的左右手、高階將領金英哲以及多位其他顯貴。金英哲上個月曾赴白宮會晤川普。

在各方揣測金正恩的可能旅行計畫多日後，金正恩的專列越界駛入中國。金正恩預定27至28日在河內出席第2度川金會。

在列車抵達前，中方警戒森嚴，警方在距離橋梁約100公尺的河濱地拉起封鎖線且豎立金屬柵欄，並引導一名法新社記者離開那個地區。

一位身分不明消息人士告訴NK News，列車很長且較觀光列車更緩慢通過鐵路橋梁，但那絕對是他，有一大堆警察在場。消息人士又說，列車的窗子遮住不透光，越過橋梁時僅開著頭燈。

金正恩先前也曾搭裝甲列車前往北京，如果他在列車上，可能會先在北京停留會晤中國國家主席習近平，然後前往越南第2度與美國總統川普面對面會談。抑或選擇在回程再會晤習近平，向習近平簡報峰會成果。

金正恩去年搭乘中國出借的一架飛機飛往新加坡出席首次川金會，目前仍不清楚他這次是否會搭專列一路前往河內。這段將近4000公里的旅程，從平壤出發得耗費超過60個小時。

另一選項是搭列車至北京，然後改搭飛機飛往越南首都。但多個消息來源表示，金正恩可望搭列車抵達越南，在鄰近中國邊界的同登（Dong Dang）火車站下車，然後驅車前往河內。

據在現場法新社記者指出，官兵已部署在同登火車站以及通往首都的沿途道路上。越南當局先前宣布，26日上午6時至下午2時，關閉從邊界通往河內的170公里長道路，這項空前舉措暗示，金正恩可能會於那段時間行駛於那條道路上。

越南外交部稍早前宣布，金正恩將會於未來幾天正式訪問越南。

消息人士告訴法新社，預料金正恩將會參觀越南廣寧省（Quang Ninh）和北寧省（Bac Ninh）工業區。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1080224