（中央社首爾24日綜合外電報導）美國總統川普將與北韓領導人金正恩月底在越南舉行兩人的第2次峰會，盼實現北韓非核化。韓戰老兵希望峰會能成為邁向韓戰正式結束的一大步，能否如願猶在未定之天。

半島電視台（Al Jazeera）網站報導，1945年二次大戰結束後，朝鮮半島沿著北緯38度線一分為二，蘇聯（Soviet Union）在北韓扶持金日成共產政權，對抗美國支持的南韓。

● 僅一紙停戰協定 韓戰技術上仍未結束

由蘇聯支持的數十萬北韓軍隊1950年6月南侵，以美國為首的聯合國部隊援助南韓，並與後來為支援北韓而派兵的中共交戰。韓戰是20世紀最慘烈的衝突之一，造成數百萬平民和軍人喪命。

1953年，代表聯合國部隊的美國，與北韓及中國軍隊簽署韓戰停戰協定，但嚴格來說兩韓仍處戰爭狀態。南韓當時雖支持停戰，卻未參與停戰協定簽署，原因是當時南韓領導人認為停火的概念只會讓朝鮮半島繼續分裂，兩韓間多年來就靠這紙缺乏和平條約的停戰協定維持休兵狀態。

2018年4月，金正恩成為韓戰停戰協定簽署數十年來，首位跨越兩韓邊界進入南韓的北韓領導人，並與南韓總統文在寅會談。南北韓領導人在具高度象徵意義的峰會後發表聯合聲明，矢言與美國合作終結「目前不合理的停戰狀態」，作為「不能再拖延的歷史使命」，同時實現「朝鮮半島完全非核化」目標。

如今，第2次川金會將於27日至28日在越南河內登場，南韓部分韓戰老兵對找出韓戰永久性解決方案再度燃起希望。

● 正式結束韓戰 老兵重燃希望

韓戰老兵紀念協會（Korean War VeteransMemorial Association, KWVA）主任朴順榮（ParkSoon-young，音譯）說：「不幸的是，由於許多利害各方牽涉其中，我們不能自己單獨做決定。」

家庭因韓戰而遭拆散的數十名兩韓年長者，去年8月在北韓風景優美的度假勝地金剛山（Mount Kumgang）團聚，與會者彼此骨肉分離近70年首度相見，也是3年來又再次度舉行離散家庭團聚活動。

1988年迄今，超過13萬2000人向南韓紅十字會（Red Cross）申請參與離散家庭團聚計畫，如今已有超過半數的申請者辭世，由於團聚計畫沒有定期舉行，再加上參與者為隨機選擇，實際上只有少部分家屬能見到離散親人最後一面，許多人甚至抱憾而終。

對於離散家屬來說，最期盼的莫過兩韓和其他利害關係各方能敲定戰爭結束，兩韓關係正常化以便他們能與親人再度相見。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）兩韓統一問題專家李成賢（Lee Seong-hyon）認為，若越南川金峰會宣布韓戰正式結束不過是一種「象徵性」舉措，但本質上仍是一種「和平條約」。

李成賢說：「宣布終結這場戰爭能保全川普和金正恩的面子，且南韓將會歡迎這個結果。這對大家都有好處。」

● 非核進程複雜 韓戰遺緒短期恐仍難解

其實在兩韓去年4月的歷史性文金會前，將近1年的時間裡北韓不但進行核試，還揚言向關島發射飛彈，並宣稱成功試爆氫彈。川普與北韓激烈罵戰，還在2017年9月於聯合發大會上放話「完全摧毀」北韓。

但接下來幾個月，藉由戲劇化的外交折衝緩減了緊張態勢，並促成川普和金正恩去年6月在新加坡舉行一場史無前例的美國與北韓元首峰會。第1次川金會就非核化只談出模糊文字，北韓非核化進展也停滯不前，也未能達成韓戰正式結束。

長期以來，平壤與華府進行非核談判時，平壤認為和平條約是優先要務，而華府則堅持北韓必須先採取更具體放棄核武的舉措。根據若干名分析家，美國也對從南韓撤軍的潛在額外要求抱持謹慎態度。

東京政策研究大學院大學（GRIPS）教授道下德成警告，宣布韓戰正式結束的風險相當大，「南韓政府官員強調，這類聲明只是一個沒有法律意義的政治動作，也不保證北韓和中國將會接受這些條款」。（譯者：葉俐緯/核稿：陳亦偉）1080224