（中央社東京/首爾24日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩2月27至28日即將在越南河內舉行川金二會。兩人去年6月在新加坡的世紀首會中破冰的一握，至今仍歷歷在目。

然而，川金首會雖具歷史性，北韓仍秘密發展核子能力，美方也未放棄制裁，實際進展可謂雷聲大雨點小。川金首會至今有何進展，彭博（Bloomberg News）整理以下7大重點：

●上次川金會談什麼？

川金首會聯合聲明的4大要點為：美國和北韓關係正常化、正式結束1950-53年韓戰、將韓戰期間失蹤或陣亡的美軍遺骸歸還美國，並「共同努力邁向朝鮮半島完全非核化」。

然而，雙方未定義何謂「努力邁向」，也不清楚美方涵蓋南韓的「核保護傘」是否包含在朝鮮半島非核化之內。北韓認為，聯合聲明指的是整個朝鮮半島，堅持美國武器也必須同步撤除，否則將置北韓於險地。

●「非核化」代表意義

最初，美國要求北韓提供完整武器、設備和可進行核裂變物質清單。金正恩政權稱此舉如同授人攻擊北韓的「目標清單」。核擴散分析專家指出，後續步驟包括檢查、關閉核設施和摧毀武器，甚至是放棄核原料。

●北韓要什麼？

金正恩希望北韓採取的任何步驟，美方都能採取「對等措施」或立即給予報償。他在新年談話中揚言，如果華府不鬆綁對北韓的經濟制裁，北韓可能走上一條「新路」。

金正恩更呼籲南韓停止和美方軍演，重申所謂的非核化承諾涵蓋「戰略性資產」，諸如美國具核武攻擊能力的飛機和戰艦等。然而，金正恩的用字遣詞較過去溫和，可能反映出他的選擇有限。

●川金首會後發生哪些事？

北韓去年7月轉交55具韓戰陣亡美軍遺骸，但仍有上千具遺骸待送回美國，磋商進度卻很緩慢且無太多進展。

金正恩去年和川普會面前，曾在4月21日宣布停止核子和飛彈測試，並關閉核子試驗場。川金會數月後，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩實地視察新武器測試，並形容這「再度展現我們迅速發展對整個區域的國防能力」。

川金會後，川普同意停止或縮減美國和南韓一系列嚇阻北韓的聯合軍演，稱他們是昂貴的「戰爭遊戲」；時任國防部長馬提斯（Jim Mattis）表態此舉不利軍隊戰備狀態，遭川普駁斥。然而，川普政府拉攏北韓政權政策仍出現轉變，去年12月對金正恩左右手崔龍海（Choe Ryong-Hae）等3名北韓官員祭出制裁。

●雙方有持續對話嗎？

在高層級會晤上無太多進展，直到今年1月18日川普和金正恩左右手金英哲（Kim Yong Chol）在白宮會面，為川金二會鋪路。

接下來數個週末，美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）和北韓外務省副相崔善姬在瑞典斯德哥爾摩附近舉行會談。據報導，畢根向崔善姬提出北韓停止發展武器和核原料的要求。

兩韓關係也見改善，去年9月簽署協議移除非軍事區（DMZ）地雷和些許監視哨所。另一方面，僵持許久的美中貿易大戰讓華府和北京間的合作更加複雜，儘管如此，中國這個北韓主要盟友的外交部長王毅表示，中方支持川金再會。

●北韓仍存在威脅嗎？

川普在峰會結束後，曾稱北韓「不再是核威脅」。戰爭煙硝味似已消退，更出現空前的一連串低階外交往來與通信；然而，金正恩並未被要求在哪個時間點前棄武。衛星影像分析和美國外洩的情報資料顯示，過去一年間，北韓持續製造並擴大核子能力。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在參議院作證時也承認，北韓仍在製造核裂變物質。蓬佩奧去年6月表示，非核化有大部分可在川普2020年第一任期結束前完成；現在兩人卻改口說毋須強加「虛假的時間表」。

●尚未終結的韓戰

中國、北韓和美國領銜的聯合國盟軍指揮部（UNCommand）1953年未能就終戰達成和平條約，而是簽署停戰協定，因此嚴格來說戰爭狀態並未結束。

若在北韓沒有棄武情況下簽署協定，恐將危及美國，因為這麼做可能讓金正恩政權取得合法性，並削弱美軍在南韓派駐逾2萬8000名士兵的理由。

川普至今仍拒絕接受具象徵性的和平宣言，北韓也藉機指控美國違反承諾。（譯者：王品軒/核稿：蔡佳敏）1080224