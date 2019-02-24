（中央社記者張淑伶上海24日電）中美貿易第7輪談判正延長磋商，中國學者時殷弘分析，中國的談判戰略是採「能讓一點就讓一點、能抵制一點就抵制一點」的拖延戰術，但中國同意的讓步與美方要求仍有重大差距。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘告訴中央社記者，中美雙方達成貿易協議的希望在增大，但延長磋商代表某些核心問題上雙方仍有分歧，因此3月1日這個「關稅休戰期限」之前仍談不成。

除了不認美國指控中方偷竊智慧財產權、難以照美方要求停止對國企巨額補貼和特惠外，中國對於美方要求建立聯合檢查機制，讓美方參與監督中國結構改革也礙難照辦。時殷弘認為，中國政府很可能於正在進行的談判中堅決抵制「對行政自主權大有傷害」的要求。

他指出，中國的談判戰略是側重增加美國產品的進口，以此淡化美方關於要求結構性改革的極大壓力，同時對這極大壓力採取「能讓一點就讓一點、能抵制一點就抵制一點」的拖延戰術。

時殷弘認為，短期內如3月底或4月，中美能達成已有的高關稅不升級，這是可以「審慎樂觀」的；但未來半年、一年，他對於中美經濟間的對抗則持「審慎悲觀」的態度。

他說：「就算達成基本協議，3個月後再來一輪（施壓與談判），也是有可能的。」

另一名不願具名的北京國際關係學者也表示，中國有些東西可以讓步，有些涉及體制，根本不可能讓步。

他說，中美就算達成協議，也可能是暫時的、局部的，甚至雙方對是否有落實又有不同理解，要「從根本上解決（兩者分歧）幾乎是不可能的」。但按照過往例子，中國對於協議「會先接受了再說」。

儘管如此，這名學者認為，中美雙方能就貿易戰達成協議仍有很大的意義，因為全球最大的兩個經濟體關係不破裂，對穩定全球經濟有好處，也會促使中國經濟改革，對一般民眾有利。（編輯：陳家倫）1080224