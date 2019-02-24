（中央社好萊塢23日綜合外電報導）一年一度奧斯卡金像獎明天將在加州好萊塢登場，以下為法新社彙整的本屆奧斯卡相關趣聞和數據：

◎ 艾方索柯朗笑傲四方

墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的黑白片「羅馬」（Roma）風光入圍10大獎，傲視其他競爭對手。

他個人就一口氣問鼎4獎，除最佳導演獎、最佳原著劇本獎以及最佳攝影獎，也將以製作人身分角逐最佳影片獎。

個人單屆同時入圍4獎的案例少之又少，一是華倫比提（Warren Beatty），他先後靠「上錯天堂投錯胎」（Heaven Can Wait）和「烽火赤燄萬里情」（Reds）在兩屆奧斯卡獎爭奪4獎。

二是柯恩兄弟（Joel and Ethan Coen）的「險路勿近」（No Country for Old Men）。

◎ 賣座片不再與奧斯卡無緣

對許多電影迷來說，奧斯卡有點菁英取向，往往青睞很少人看過的藝術大片。但今年情況改觀。

漫威超級英雄片「黑豹」（Black Panther）不僅是2018年北美票房第一的強片，海撈7億多美元，今年更一口氣入圍7座奧斯卡獎，也是首度有改編自漫畫的電影角逐最佳影片獎。

其他入圍最佳影片獎的主流票房強片還包括北美票房破2.1億美元的「一個巨星的誕生」（A Star IsBorn）和票房2.13億美元的「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）。

◎ 好重的小金人

奧斯卡小金人獎座是純銅打造並鍍上24K金，高34公分，重3.8公斤。

紐約Polich Tallix Fine Art Foundry藝術工作室要花3個月打造50座小金人。1929年以來已頒發出3140多座小金人。

◎ 細數戲精

梅莉史翠普（Meryl Streep）21度入圍小金人，是演技獎項入圍次數最多的紀錄保持人。傑克尼克遜（Jack Nicholson）入圍12次，是男星入圍次數最多的紀錄保持人。兩人都贏過兩次，且都是配角類別和主角類別各贏一次。

業界人物中，小金人最多的是華德迪士尼（WaltDisney），共22座，外加4座榮譽獎。

得獎次數最多的演員是凱瑟琳赫本（KatharineHepburn），共4座；丹尼爾戴路易斯（DanielDay-Lewis）是唯一3度登上影帝的演員。

◎ 本屆遺珠與驚喜

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）未以「一個巨星的誕生」入圍最佳導演獎，跌破業界許多專家眼鏡，儘管他將以這部作品角逐最佳男主角獎、最佳改編劇本獎，並以製作人身分挑戰最佳影片獎。

業界很欣慰看到史派克李（Spike Lee）以「黑色黨徒」（BlacKkKlansman）首度入圍最佳導演獎並首度要爭奪最佳影片這項最高榮譽。史派克李2016年獲頒奧斯卡終身成就獎。

最令人欣喜的意外，是「羅馬」的亞莉札阿帕里希歐（Yalitza Aparicio）首度登台表演就入圍，將角逐最佳女主角榮銜。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1080224