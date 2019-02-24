

桃園市立中小學運動大會昨(23)開幕，其中游泳項目在位於桃園區中平路上的市立游泳池舉行，但市議員詹江村今(24)日臉書中貼文指出，才剛接任桃園市體育局局長的莊佳佳，沒有在比賽現場，但是市長鄭文燦跑廟會發紅包時卻陪在身邊，質疑「這是哪門子的政治邏輯啊？」

詹江村表示，全國最年輕，20幾歲的體育局長不在比賽現場，不解決比賽場地漏水，參賽選手無處休息換裝，家長們急著掃水倒水的窘境，這能叫做「關心體育」嗎？現場的許多家長看見詹江村，也按捺不住氣憤，對一個直轄市的正式比賽場地會出現這種「屋外下大雨，室內也下大雨」的狀況，感到十分的憤怒和不解。

詹江村說，今天在市立游泳池進行比賽的選手和家長們因為場地漏水，必須要撐著雨傘來換裝、休息。家長們看到孩子在這種條件下比賽，也都相當不忍，紛紛拿起畚斗來掃水。詹江村現場也實際用手去接屋頂漏下的雨水，大嘆「室外下大雨，居然室內也下大雨」。

體育局綜合規劃科科長何佩雯表示，市立游泳池自民國83年啟用至今已經25年，因建築老舊，市府原本在去年就已啟動重建計劃，但因作業期程進度，今年另委外營運，預計下半年進行招商作業，將室內游泳池整棟建築敲掉重建，工期約需2年，未來市府將以ROT方式委外經營。她並表示，重建工程期間如果遇重大比賽，將另商借市內學校附設游泳池進行比賽。

