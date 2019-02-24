立委補選進入最後衝刺，各陣營紛紛派出最強助選員，前總統馬英九今天特地前往金門，為國民黨金門縣立委補選參選人洪麗萍的競選總部站台，雖然天氣寒冷，但仍吸引800多位支持者到場參加，現場高喊「凍蒜」，氣勢如虹！



馬英九抵達金門，先到競選辦公室與金門縣長楊鎮浯和洪麗萍拍攝競選廣告後，就陪同洪麗萍至金城東門市場拜票，所到之處，都受到鄉親熱烈的歡迎，民眾紛紛搶著與他握手、合照。

拜票過程中，馬英九展現高人氣，但也不忘推薦自家候選人，馬英九表示，去年選民讓楊鎮浯選上了縣長，希望選民再讓洪麗萍選上立委，未來在推動縣政發展上，讓他們一同努力，希望鄉親在3月16日千萬記得要出來投票，這一次贏，國民黨在2020年才有機會重返執政。

楊鎮浯則表示，此次立委補選，對金門至關重要，希望鄉親對楊鎮浯疼惜能夠轉換成支持洪麗萍的力量，讓立院地方一條心。

此次立委補選只有短短十個月的任期，但立委補選的結果，將直接影響明年總統大選的選情，國民黨目標力拼四席全上，目前金門陷入三組候選人競奪的情勢，分別由國民黨的洪麗萍以及遭開除黨籍的陳玉珍和無黨籍的陳滄江參選，三人各有擁護者，但洪麗萍是唯一擁有國民黨政黨奧援，在金門仍具有極大優勢。

