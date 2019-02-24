台商海外資金匯回方案進入最後討論階段，政府為拉高資金回台誘因，除了將前兩年稅率優惠分別下調 2 個百分點外，為鼓勵台商響應政策，更加碼提供重點產業租稅優惠，看好台商資金回流浪潮，銀行開始磨刀霍霍，攜手顧問公司，網羅稅務與資產管理高手，展開全台巡迴講座，互相比拚特色化服務，希望能奪得先機，將高資產客戶吸納成旗下客戶。

美中貿易戰與全球反避稅浪潮，讓台商開始盤算回台投資的可能性，不少企業更在去年底開始向國內相關單位投石問路，在財經部會奉命盤點政策，提供政策誘因向有意鮭魚返鄉的台商招手後，銀行也開始動起來，動員企金、消金兩大組織積極練兵，自去年底開始，規劃融資專案，同時積極向市場吸納理專高手，比照外商私人銀行規格，搶攻資產大戶。

包括兆豐銀行、第一銀行去年底開始便積極籌組一連串專案活動，兆豐的台商鮭魚返鄉融資專案，初期額度以 100 億元為限，提供台商企業回台購地建廠資金需求；一銀同樣備妥 120 億元的額度，同時端出財富管理團隊待命，目標鎖定高含金量的台商回台。

華南銀行則與荷盛國際顧問股份有限公司，就台商最關心的「金融資訊共同申報準則 (CRS)」與「稅務規劃」兩大重點提供專業諮詢，根據華銀規劃，3 月起將展開全台巡迴講座，透過面對面溝通，直接瞄準台商需求對症下藥，將參與講座的企業直接變成客戶。

銀行主管說，高資產客戶對銀行貢獻度高，除了企金融資需求，還能有房貸、理財等附加價值，過去面對海外台商，銀行只能靠海外聯貸切入商機，現在面對大批返鄉資金潮，對銀行來說，無疑是衝刺財管與企金的好契機，預料將成今年爭搶重點業務之一。

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