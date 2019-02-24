（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）自民國84年起加入寄養家庭的月桃媽媽曾帶過13位寄養孩童，如今要退休了。她回憶照顧孩子們的生活點滴，言語與眼神都是滿滿的愛；她丈夫怕觸景傷情，缺席今天授證等活動。

花蓮家庭扶助中心自73年起承接花蓮縣政府「兒童及少年家庭寄養服務方案」，開辦迄今已達34年，提供當家庭發生重大變故或父母暫不適任親職的兒少一個暫時的避風港。

為感謝寄養家庭提供弱勢兒少避風港與長年的付出，花蓮家扶上午於花蓮美侖大飯店舉辦「2019年花蓮家扶中心寄養家庭授證暨新春餐會」，表揚服務長達23年及15年即將屆齡退休的兩戶寄養家庭，並續聘46戶及歡迎2戶新加入的寄養家庭，場面溫馨感人。

寄養家長月桃媽媽今天屆齡退休接受花縣府頒發感謝狀，家扶志工還特別獻花給她。月桃媽媽說，寄養孩子為家裡帶來了許多改變，讓家庭成員有了更緊密的連結，丈夫、子女都付出愛與關心給寄養孩子。

花蓮縣政府社會處長張逸華表示，月桃媽媽改變13個小孩的一生，令人感佩；她承諾將擔任家扶終身志工。

月桃媽媽回憶起照顧的第13個孩子，他在襁褓3個月大就被抱來撫養，與她們夫妻一起生活，睡在一張床上；丈夫會帶著孩子去散步，大了帶他上學，一直到他小學三年級才回到原生家庭。當時孩子吵著不肯回去，丈夫也難以割捨，所以丈夫今天不願來參加新春餐會，怕觸景傷情。

花蓮家扶中心主任施政延表示，目前花蓮全縣由縣府核發聘任書的寄養家庭共有48戶，包含新城4戶、花蓮16戶、吉安26戶、壽豐2戶，花蓮南區目前則無寄養家庭。

今天獲頒寄養家庭聘書的共有48戶，其中46戶為續聘，持續為兒童保護盡一份心力；有2戶是新加入的寄養家庭已在去年完成審查、職前課程時數，成為今年度合格聘任的家庭，加入「打開家門，讓愛住進來」寄養服務的行列。

施政延說，成為寄養家庭後，身分上會有保密隱私的規範，除每月會提供寄養家庭照顧安置費，更有專業的社工團隊陪伴、協助擴增親職認知與技巧等，政府與家扶都會做寄養家庭的後盾。

花蓮家扶中心表示，每年仍有許多孩子在各安置系統叩門等待，而「家」是孩子成長的最佳環境條件，對於有需要的孩子而言，這是最能發揮影響力的時刻，無論是了解關心或起身行動，都能支持服務繼續前進，家扶中心盼能招募更多的寄養家庭，加入愛的行列。（編輯：戴光育）1080224