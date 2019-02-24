（中央社記者江佩凌台北24日電）集結多名男歌手演出的「鐵漢柔情」系列演唱會，今年網羅歌手任賢齊、柯有倫、樂團茄子蛋輪番開唱，首波卡司包括「音樂老頑童」陳昇組「純情少女組」樂團，3、4月在台開唱。

展演空間Legacy舉辦「鐵漢柔情」系列演唱會今年邁入第3屆，目前已公布包括任賢齊、柯有倫、創作才子柯智棠、嘻哈歌手國蛋（GorDoN）受邀開唱，由陳昇與茄子蛋於3月下旬打頭陣開唱。

陳昇接到「鐵漢柔情」演出邀約後，柔情漢子頓時成了清純少年，讓他決定邀請5名美少女樂手共組期間限定樂團「純情少女組」，舉行「穗花高校」演唱會，以一首首浪漫、柔情經典歌曲帶樂迷重溫校園青春回憶，陳昇打趣說：「讓你們見識鐵漢大叔純情的一面，絕對是我最粉紅純愛的一場演出。」

茄子蛋去年奪金曲獎後聲勢不同凡響、流露濃厚鐵漢柔情的兩大金曲「浪流連」、「浪子回頭」MV賺人熱淚，繼亞洲巡迴17場演出場場完售後，特別以「鐵漢柔情」系列加場舉辦最終回演出，茄子蛋更預告，會帶來「絕無僅有、空前絕後」的限定演出。

陳昇「穗花高校」演出分別在3月23日、4月13日於Legacy台北、Legacy台中舉辦，門票26日中午12時販售；茄子蛋「想妳的彼暗」巡迴最終加場分別於3月22日、3月29日於Legacy台中、Legacy台北兩場演出，門票25日中午12時開賣。（編輯：管中維）1080224