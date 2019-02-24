（中央社東京24日綜合外電報導）日皇明仁即位滿30年，將於今年提前退位，回首來時路，他感謝各方給予協助，也談到堅強走過天災的民眾，及那些對災區伸出援手民眾的姿態，「是我在位期間難忘的記憶之一」。

明仁1989年1月7日即位後，開啟長達30年的平成年代，將於4月30日退位；皇太子德仁親王將繼任，於5月1日即位新日皇。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在東京都千代田區的國立劇場，為明仁舉行在位30年紀念儀式，明仁與皇后美智子都出席。

除了日本首相安倍晉三等政府三權首長外，國會議員、經濟界代表及各國駐日大使等約1100人出席。

安倍致詞時說，這30年來，明仁作為國家與人民整體象徵，真心誠意地完成各項公務，始終與民眾同在。

他說，將明仁一路走來的步伐銘刻在心的同時，他已下定決心，在劇烈變動的國際情勢中，將打造一個充滿希望、值得驕傲的日本輝煌未來。

在儀式上擔任國民代表的福島縣知事內堀雅雄說，2011年東日本大地震（311大地震）發生後，明仁透過錄影方式鼓勵民眾堅強面對，「這對民眾是很大的鼓勵，也讓國民的心團結在一起。」

明仁致詞說，過去30年來，日本在全體國民期盼和平的強烈意志支撐下，可以在近代與現代擁有首度沒有戰爭的時代，但這並不意味著是一個絕對平順的時代，而是一個需要面對很多預想不到困難的時代，這包括天災頻繁，及高齡化、少子化等過去未曾經驗過的社會現象。

他說，從即位以來直到今天，都在祈求國家安寧及人民幸福，及思考如何扮演好象徵性日皇角色的同時，度過每一天。

明仁對即位以來能完成自己應盡的責任與任務，感謝許多民眾給予的協助。

談到過去30年來天災不斷，明仁說，那些在遭逢不幸及在災區遭遇許多悲傷處境，最後堅強熬過來的民眾，及把災區的悲傷視為自己的事，用各種不同形式持續向災區民眾伸出援手的全國民眾的姿態，「是我在位期間難忘的記憶之一」。

他說，適逢在位30年的此時，除了向日本政府及國內外祝賀人士表達謝意，也要向主辦今天這場紀念儀式的人們表達深切感謝之意，並在這裡再度祈求日本及全世界的人們同獲安寧與幸福。

今天這場儀式有一個特別之處，就是採用最新的臉部識別系統來確認出席者是否是本人。

這套系統在會場的入口處設置攝影機，與會人士只要把上面印有QR code條碼的入場卡感應讀卡機，就能確認是否跟已完成事前登錄的臉部照片為同一人。

這個系統準確率達99%，能在瞬間確認是否是持卡本人，如果日本政府未來能認可系統效果，也將在10月舉行的新日皇對國內外宣布即位的「即位禮正殿之儀」等場合使用。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080224