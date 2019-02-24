總統蔡英文日前接受美國有線電視新聞網《CNN》獨家專訪，正式表態參選 2020 總統大選爭取連任，並談論台灣民主、兩岸關係等議題。 23 日《CNN》刊出人物側寫，描述蔡英文是「非典型總統」，更稱她是一位「精明的戰略家」。

《CNN》以「蔡英文：盯住北京的非典型總統」為題報導，表示從表面上來看，蔡英文並非與生俱來的政治人物， 62 歲曾任律師的她自稱是個內向、重視隱私、不喜歡人群的人。談到「自拍」話題時，蔡英文直言「我討厭拍照」，但不到 30 秒，就有支持者拿著手機上前要求合照，她又馬上擺出像是練習過的笑容，用善意的話語回應對方，「這就是台灣第一位女總統的生活」。

報導指出，在野心勃勃的北京和非官方盟友華府之間，蔡英文必須保持微妙的平衡，而她不願意討好大眾的個性，讓批評者把她描繪成一個不瞭解普遍台灣民眾的人。對此，蔡英文坦言，由於自己專注於處理政務和國際關係，可能讓她看起來很冷漠，「當我成為總統時，似乎變得更加孤立，公眾覺得我和他們之間有著某種距離」。

報導寫道，蔡英文對 LGBT 權力和年金改革的關注，並沒有讓公眾太喜歡，而在 2020 總統大選前，她知道必須恢復自己的形象，根據目前民調顯示，蔡英文落後於國民黨總統參選人朱立倫，這也可能是《CNN》獲得專訪的原因。

《CNN》記者並說，蔡英文是個機智且會自嘲的領導者，她帶著記者到西門町的餐館吃麵，但隨即又搖頭自嘲，表示點麵是個壞主意，因為自己才剛跟民眾說要多吃米飯，既健康又能支持農民。而被問到是否常到這些小吃店吃飯，蔡英文又搖了搖頭，看著一旁的維安人員說「他們讓我沒有食慾」。蔡英文並表示，自己上任後最大的遺憾是沒有在選民身上花足夠的時間，導致許多人覺得自己和大眾有些脫節。

文末以「精明的戰略家」來形容蔡英文，表示她或許不是與生俱來的政治人物，但她能當上台灣首位女總統也並非意外，在成為陸委會主委之前，她曾擔任貿易談判代表 15 年，最後成為民進黨主席，並在 2016 年當選總統。由於她的國內政策相對不受歡迎，蔡英文希望自己對中國大陸堅定的立場可以成為她勝選 2020 的關鍵。