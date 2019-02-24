（中央社記者楊明珠東京24日專電）由日本棋院主辦的「扇興盃世界圍棋女流最強戰2019」今天在東京舉行決賽及季軍賽，中國女棋士於之瑩六段連霸，台灣美女棋士黑嘉嘉七段得到第三名。。

扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰是唯一在日本舉辦的國際女流棋戰，今年是第二屆，於22日登場，這次有台灣、中國、日本、南韓、歐洲的代表共8人出場。

比賽結果，21歲的於之瑩六段奪得冠軍，獲獎金1000萬日圓（約新台幣282萬元）、南韓的崔精九段奪亞軍，獲獎金300萬日圓。在季軍賽中，黑嘉嘉對上日本棋士佃亞紀子五段中盤勝，獲第三名，獎金200萬日圓。

去年第一屆扇興盃女流最強戰，黑嘉嘉奪得亞軍，於之瑩奪冠。

24歲的黑嘉嘉（Joanne Missingham）賽後對中央社表示，這次參加扇興盃世界圍棋女流最強戰大賽，總體成績感覺還算滿意。

她說，第一盤對上日本棋士上野愛咲美二段，覺得贏在運氣比較好。

第二盤對上22歲的崔精九段，她說，中間機會還蠻多的，但官子後就是失誤比較多，結果輸了。

今天是最後一盤棋，也是對上日本棋士（佃亞紀子），黑嘉嘉認為開始還不錯，但後來下到中間，覺得有點複雜，中間有一塊棋沒有活，後來活了之後，覺得情勢還不錯。

日本現在愈來愈多年輕女棋士嶄露頭角，日媒問到對她們有什麼特別建議，黑嘉嘉說：「我覺得下棋是快樂最重要，無論輸贏，不要忘記下棋的初衷 大家都是因為喜歡下棋，下棋會感到快樂而下棋，希望都能保持這樣的心態。」

日本棋院這次主辦扇興盃世界圍棋女流最強戰的同時，也舉辦世界業餘女流選拔戰（賽），於23、24日舉行，有來自泰國、越南、馬來西亞、新加坡等東南亞4國的代表參賽，由新加坡代表Li Ting Ho奪冠。

黑嘉嘉這次於20日與4月將成為日本圍棋史上最年輕職業棋士、9歲的仲邑堇舉行紀念性質對局，獲得媒體大幅報導，成功吸引了許多日本人關注，日本的粉絲增加了不少。

此外，今天參加世界業餘女流選拔賽的泰國代表Pinyada Sornarra也懷著雀躍的心情請黑嘉嘉簽名，並合照留念。

黑嘉嘉明天將接受日本的電視台專訪，之後與父親、姐姐同遊東京、大阪、京都。（編輯：郭中翰）1080224